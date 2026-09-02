Las fiscales especiales independientes Ileana Agudo Calderón y Maricarmen Rodríguez Barea determinaron que no existe prueba suficiente para procesar criminalmente al exalcalde de Moca, Ángel Pérez Rodríguez, por el alegado uso político de una página de Facebook vinculada al municipio.

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) acogió el informe de las fiscales y ordenó archivar el caso, al concluir que no estaban presentes los elementos necesarios para sostener los delitos investigados.

La investigación surgió luego de que la Oficina del Contralor Electoral (OCE) identificara publicaciones de contenido político en la página durante el proceso electoral de 2024. Se alegaba que Pérez Rodríguez pudo haberse beneficiado de los seguidores que la página había acumulado anteriormente para divulgar información relacionada con el Municipio de Moca.

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Sin embargo, las fiscales concluyeron que no se pudo demostrar que la página fuera propiedad del municipio.

Según la investigación, la página fue creada originalmente con la colaboración de un contratista que no recibió pago por el trabajo. Además, no apareció identificada como propiedad municipal durante el proceso de transición de 2020 ni en el inventario de bienes del municipio.

Las fiscales también determinaron que no había evidencia suficiente para establecer que el exalcalde hubiera utilizado ilegalmente propiedad pública para beneficiar su candidatura.

Tampoco encontraron prueba de que se utilizaran fondos públicos para crear o manejar la página, por lo que no se pudieron sostener las imputaciones relacionadas con malversación de fondos públicos.

Con la determinación del PFEI, el asunto quedó archivado.