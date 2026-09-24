La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) informó este jueves de que otorgó más de 1.2 millones de dólares en fondos de subvenciones para bomberos y otras organizaciones en Puerto Rico.

Según el comunicado difundido por FEMA, la agencia desembolsa este dinero para apoyar a los bomberos y otro personal de emergencia porque a menudo son los primeros en llegar al lugar cuando ocurre un desastre y desempeñan un papel esencial en mantener seguras a las comunidades.

FEMA administra estos fondos a través de sus tres programas de subvenciones de incendios del año fiscal 2025: el Programa de Subvenciones de Asistencia para Bomberos, el Programa de Subvenciones de Personal para Respuesta Adecuada de Incendios y Emergencias, y el Programa de Subvenciones de Prevención de Incendios y Seguridad.

PUBLICIDAD

La agencia publicó las oportunidades de financiamiento en mayo de 2026, poniendo a disposición 648 millones de dólares entre los tres programas.

Durante la próxima semana, FEMA entregará estos fondos directamente a departamentos de bomberos, agencias de primeros respondedores y otras organizaciones enfocadas en la prevención de incendios y la seguridad de los bomberos.

Los fondos anunciados durante la jornada en Puerto Rico incluyen 1.2 millones de dólares bajo el Programa de Subvenciones de Asistencia para Bomberos de FEMA.

Los beneficiarios pueden usar este dinero para proveer a los respondedores con equipo de protección personal que cumpla con las normas, adquirir vehículos de respuesta a emergencias y desarrollar iniciativas de salud, bienestar y resiliencia para preparar a los respondedores ante incidentes.

Estos fondos irán destinados cerca de 790,000 dólares al municipio de Toa Baja, en el norte de Puerto Rico, para la adquisición de vehículos para su Departamento de Bomberos.

Asimismo, más de 440,000 dólares se destinarán al Negociado de Bomberos de Puerto Rico para financiar operaciones y seguridad.

En este contexto, FEMA afirmó que continuará otorgando fondos para sus programas de subvenciones de incendios del año fiscal 2025 durante la próxima semana.

Esta aprobación se suma a otros fondos que FEMA ha destinado a Puerto Rico para su recuperación tras los huracanes María (2017) y Fiona (2022), los dos desastres naturales más devastadores que ha sufrido el archipiélago en las últimas dos décadas.