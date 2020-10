El exrepresentante y productor del programa Jugando Pelota Dura, Ferdinand Pérez le respondió al candidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal diciéndole que no tiene ningún problema en invitarlo al programa siempre y cuando acuda con respeto.

A través del programa radial Pelota Dura que se trasmite por Noti-Uno, Pérez dijo que “yo no tengo problema en escucharlo, pero tiene que venir en una actitud, seria, de respeto, yo no estoy pidiendo nada del otro mundo”.

“Manuel Natal no tiene ningún respeto por el programa. Lleva meses hablando barbaridades del mismo, de todos sus integrantes... bueno pues entonces, yo no voy a tener un show en el programa de discusiones y ataques personales, el programa no es para eso”, expresó Pérez quien recibió el respaldo de sus compañeros de programa Manuel Cidre y Carlos Mercader.

Sus expresiones se dieron luego de que Natal expresara anoche a través de sus redes sociales que estaría radicando una querella en la FCC y al Contralor Electoral contra el programa Jugando Pelota Dura que transmite Univision por no invitarlo a ese espacio televisivo.

“Estaré procediendo a radicar una querella en la FCC en los próximos días y ante el Contralor Electoral. Se acabó el abuso de quienes utilizan los medios de comunicación para adelantar sus intereses económicos y los de sus respectivos partidos”, escribió en sus redes sociales

La reacción del legislador surgió luego de que su compañera y candidata a la gobernación por el MVC se quejara en vivo durante ese espacio televisivo de que al candidato a la alcaldía de San Juan por esa colectividad no lo habían invitado a ese programa, sin embargo, sí a otros candidatos como a los del Partido Popular Democrático y Partido Nuevo Progresista.

Acto seguido, la periodista Yolanda Vélez Arcelay aseguró que sí le había invitado, pero que Natal rechazó las invitaciones en varias ocasiones.

Luego de eso, Ferdinand Pérez agregó que en su programa “existe una regla de oro que se llama la regla del respeto, ese respeto se lo damos al invitado, pero el invitado nos los tiene que dar a nosotros, y entonces esa regla no sé si se pueda lograr con Manuel Natal porque la forma en que se expresa sobre el programa pues es muy diferente a como usted lo hace ) o como lo hacen las demás personas”.