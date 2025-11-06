Una feria de servicios enfocada en las personas de edad avanzada y veteranos se realizará este sábado, 8 de noviembre desde las 9:00 a.m. en el Coliseo Tomás Dones Hernández, en Fajardo.

El evento ofrecerá servicios dirigidos a adultos mayores y veteranos, incluyendo vacunación contra la influenza, entrega de cajas de alimentos, y también habrá vacunación para las mascotas, entre otros servicios.

Esta actividad se logra en colaboración con el Departamento de Agricultura, el Departamento de Salud, la Oficina del Procurador del Veterano, Walgreens, el Senado de Puerto Rico y el alcalde de Fajardo, José Aníbal Meléndez.

“El propósito de esta feria es acercar los servicios del gobierno a nuestras comunidades, especialmente a nuestros adultos mayores y veteranos, que tanto han aportado a Puerto Rico. Queremos que reciban la atención y el apoyo que merecen en un ambiente seguro y accesible”, expresó por escrito el senador por el Distrito de Carolina, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez.

El legislador agradeció al alcalde por su apoyo y disposición para hacer posible esta actividad al “abrir las puertas de su municipio y unir esfuerzos con el Senado para servir a nuestra gente”.

“Cuando trabajamos en equipo, logramos un impacto real en la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, destacó el senador.