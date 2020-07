El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riesgo (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, rechazó este miércoles que en el audio que ha comenzado a distribuirse en las redes sociales haga llamados a sabotajes contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Precisó que la acción concertada a la que llama son a las manifestaciones que desde mediados de mes realizan contra la corporación pública por “la privatización y los subcontratos de mantenimiento que la Autoridad está implementando y le está costando a Puerto Rico”.

De hecho, detalló que en el audio se escucha claramente cuando habla de una reunión que sostuvieron con los directivos de la AEE para dialogar sobre estos contratos. Es que explicó que les prometieron darles los trabajos y luego incumplieron.

PUBLICIDAD

Según el extracto del audio, lo expresado por Figueroa Jaramillo fue lo siguiente: “Hubo las reuniones de los subcontratos obviamente los que participaron pueden dar fe que no llegamos a un acuerdo. Ya saben lo que tienen que hacer. Aquí no vamos a detenernos, pa’l cara… estos cabro…, de verdad. Hay que pensar, hay que distribuir la pelea, coger qué día, cómo lo hacemos, en qué momento lo hacemos, pa’ no cansar nuestra gente, pero no la vamos a detener”.

En entrevista con Primera Hora, el líder de la Utier afirmó que vincular estas palabras con la alegación realizada esta mañana por el director de la AEE, Jose Ortiz, en torno a que un acto de sabotaje pudo haber provocado un apagón que dejó cerca de 500,000 abonados sin energía eléctrica ayer, martes, es incorrecto.

“La premisa es incorrecta. En ningún momento dice ‘acción concertada a sabotaje’”, indicó.

Señaló que la única acción concertada que realiza la Utier “son paros, son marchas, la concentración del 15 de julio, la caravana del 22 de julio. Ese audio dice no cansemos a la gente. Dentro de ese contexto fue… ¿Por qué dice no cansemos a la gente? Porque nuestro compañero en cada actividad concertada se queda sin cobrar”.

Asimismo, Figueroa Jaramillo indicó que no le preocupa la publicación del audio.

Dijo que con el hecho publicar el sonido solo se buscaba “tratar de desviar la atención pública, pero yo no voy a negar lo que dice ahí. Lo aceptamos y lo defendemos”.

El líder sindicar insistió que las “actividades concertadas son legítimas y los derechos constitucionales las protegen”.