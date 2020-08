Reconocidas y experimentadas figuras de la arena política del País pusieron en duda esta tarde la credibilidad y falta de confianza en el proceso primarista que se lleva a cabo con irregularidades en la entrega de papeletas en toda la Isla.

“Todo esto era anticipable, pues en mi partido ya tuvieron la experiencia la semana pasada con el voto adelantado”, expresó la excomisionada del PNP, Norma Burgos Andújar.

La también exsenadora de la Palma indicó que si había “algo mal” tenían que denunciarlo para tomar medidas correctivas antes del evento. “No pueden decir que no había dinero porque personas claves de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) estuvieron diciendo antes de comenzar el voto adelantado que estaban listos, que no era todo lo que habían pedido, pero que hicieron ajustes, economías y que todo iba a ser un éxito”, reclamó Burgos Andújar.

También criticó el que la comisionada de la Palma, María “Lolin” Santiago optara esta vez por una papeleta para cada cargo. “¿Por qué mi partido pidió una papeleta para cada cargo si en el 2016, cuando yo era la comisionada utilizábamos una misma papeleta por ambos lados? Ahora, el comisionado popular decidió utilizar la misma por ambos lados, pero el PNP no y esto cambia la logística y complica el proceso. Ahora, en vez de cinco son siete papeletas y eso significa más tiempo en imprenta, más tiempo para meterlas en los maletines y más importante, más trabajo para el conteo de los votos, además, de que el costo es mayor”, dijo.

“¿Por qué la oficina de la Comisionada del PNP adelantó por una semana el voto adelantado? El PPD tuvo voto adelantado ayer. Estás trayendo más problemas”, cuestionó Burgos Andújar al tiempo que puso reparos a que se moviera el centro de operaciones del evento electoral al Coliseo Roberto Clemente.

El expresidente del PPD, Héctor Luis Acevedo no descartó que las fallas conlleven impugnaciones en los tribunales, pues dijo que las primarias se atrasaron dos meses “por lo cual había tiempo de más para imprimir las papeletas”. Responsabilizó al presidente del PNP, Thomas Rivera Schatz y a la gobernadora Wanda Vázquez, de “imponer sin consenso” un Código Electoral y a un presidente en la CEE, sin respaldo y sin experiencia.

“La irresponsabilidad legislativa no ayudó enmendando la Ley de primarias el día antes de la celebración programada de las mismas en junio y aprobando unilateralmente la Ley Electoral asaltando la integridad y confianza del proceso electoral. Ese golpe de estado del presidente del Senado y la gobernadora, adueñándose de toda la CEE, botando la gente de mayor experiencia para aumentarle el sueldo al presidente sin experiencia y quedándose con el control unipartidista, es responsable de este caos sin precedentes”, expresó Acevedo .

Por su parte, la exgobernadora y expresidenta del PPD, Sila M. Calderón cuestionó la tardanza en el envío de los maletines con papeletas a diferentes colegios electorales en todo Puerto Rico “y otros errores injustificados de la CEE”.

Calderón instó a sus correligionarios de la Pava a que no abandonaran los colegios de votación. “Les ruego a todos aquellos populares que se retiraron de sus centros de votación, que regresen a él y ejerzan su derecho democrático al voto.”, sostuvo Calderón, quien en la contienda del PPD a la gobernación entre Eduardo Bhatia, Charlie Delgado y Carmen Yulín Cruz, hizo campaña por Bhatia.

“Este es el desbarajuste más grande que yo he visto. Esto no tiene ni nombre. Los partidos políticos ni siquiera han salido a defender el voto de sus ciudadanos y esto debe darnos una lección que debemos aprende rapidito para las elecciones generales”, denunció otra expresidenta del PPD, Victoria Muñoz Mendoza.

“Esto nos afecta a todos, aquí nadie sale ganando. Claro se afectan los que pudieron haber ganado y se afectan por las deficiencias electorales, pero son los votantes de esos partidos los que más pierden. El caos es tan grande que ni siquiera vamos a saber quién ganó. Esto es bien serio, podemos siempre tener la duda. Ganamos o perdimos, pero si no puedo darle credibilidad al proceso no le puedo dar credibilidad al resultado. Esta sería la primera vez en mucho tiempo que a un proceso electoral no se la da credibilidad si es que no se corrigen las fallas desde ahora”, subrayó la hija menor del fenecido exgobernador, Luis Muñoz Marín.

La exsenadora y excandidata a gobernadora dijo que si el caos que ha habido en estas primarias con la papeletas y materiales electorales no se corrige a tiempo, en las elecciones generales del 3 noviembre se podría repetir otro Valencia”.

“Claro que puede pasar otro Valencia. Eso es lo que puede pasar. El proceso tiene que tener credibilidad gane quien gane”, sostuvo Muñoz Mendoza al recordar las elecciones de 1980 cuando la ventaja entre los entonces contendores a la gobernación Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón era de menos de un por ciento y en medio del conteo de votos en el edificio Valencia, se fue la luz y se apagaron las computadoras.

Otro excomisionado electoral, César Miranda también opinó que “no se puede tomar livianamente el negligente y fracasado desempeño de la CEE” en el proceso primarista.

“Levanta sospechas y ofende la pulcritud del proceso democrático por excelencia de que dispone una sociedad madura y organizada. La dilación ocasionada por la CEE ayer y hoy puede haber obligado a muchas personas a prescindir de su derecho al voto, al verse obligadas a marcharse al tener que atender otras obligaciones o necesidades personales”, dijo el también exsecretario de Justicia bajo la administración del gobernador popular Alejandro García Padilla.

“No es tolerable; no se puede menoscabar de tal forma esa única y valiosísima oportunidad del elector puertorriqueño de votar por los gobernantes que quiere para su país. Si la nueva ley, o código electoral aprobada a la ligera e irresponsablemente tiene algo que ver en este fracaso, es obligación de la CEE el así denunciarlo”, expresó Miranda.

Dijo que las fallas deben ser investigadas y se pongan en vigor acciones correctivas inmediatas.