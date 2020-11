A pesar del cierre de los colegios electorales a las 5:00p.m., la fila de votantes que aún no han ejercido su derecho al sufragio en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano, recorre cinco pisos de la institución.

“(Al llegar) me dieron ganas de irme porque tengo una nena que tiene problemas inmunológicos y no me gusta estar mucho tiempo en filas”, sostuvo Karen Camacho Padilla, quien se encontraba, minutos antes del cierre de portones, a lo último de la fila.

La electora de 43 años destacó que no participó en los últimos dos comicios generales, pero entiende que la ciudadanía debe “tomar acción en el país”.

Sin embargo, Camacho Padilla no sabía que la fila era de dos horas y antes de ella había más de 150 personas.

Según el coordinador novoprogresista de la unidad electoral, Ángel Pérez Trelles, ha sido “un día movido” por la cantidad de electores que han acudido a las urnas.

“Vamos a atender a todo el mundo que llegó antes de las 5:00 p.m…. entiendo que terminaremos a las 7:00 p.m. para comenzar con el encuadre de papeletas”, explicó.

Por su parte, su homóloga del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Angiemille la Torre, apuntó que hubo una merma de funcionarios que resultó en que el colegio de votos añadidos estuviera abierto solo cuando llegaran personas que no aparecieran en las listas provistas por la Comisión Estatal de Elecciones.

Por otro lado, Stella Bejarano Quintero, de 68 años, estaba por tramitar su voto en este colegio luego de acudir a tres unidades electorales diferentes. La votante solicitó el voto adelantado, pero no pudo asistir el sábado pasado.

“Me iba para la casa porque me dije: ‘No voy a poder hacerlo (votar)’”, indicó a este medio Bejarano Quintero, al sostener que no quería que su voto “se perdiera”.

De acuerdo con la funcionaria del MVC, juntaron dos unidades electorales en una sola escuela, y eliminaron el colegio de votos añadidos a mano, dejando como el más cercano el de la Universidad Interamericana.

Asimismo, señaló que han recibido entre ocho y diez personas que solicitaron el voto adelantado, pero nunca recibieron la papeleta.