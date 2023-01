La fiscal Betzaida Quiñones Rodríguez reiteró hoy a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes sus denuncias públicas de que en 2019, siendo secretaria de Justicia, la exgobernadora Wanda Vázquez y jefa de fiscales, Olga Castellón, fueron paralizados los casos que ella tenía asignados del asesinato del cantante de música urbana Kevin Fret y la muerte del abogado, Carlos Cotto Cartagena.

La Comisión de lo Jurídico de la Cámara rechazó una solicitud del secretario de Justicia Domingo Emanuelli, quien pidió que la vista en la que declaró bajo juramento la fiscal Quiñones Rodríguez sobre alegadas irregularidades en el manejo de estos casos no fuera pública.

Emanuelli se amparó en que ambos casos están activos y que las denuncias de la fiscal son objeto de una investigación en la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente.

“Declinamos la solicitud de que las vistas se hagan de forma privada. El país quiere saber lo que está pasando dentro de sus agencias. Es preocupante que más de un funcionario presente expresiones de que se han detenido investigaciones de casos de asesinato”, indicó al iniciar la audiencia, en el sótano del Capitolio, el presidente de la comisión legislativa, Orlando Aponte Rosario.

Kevin Fret fue asesinado el 2 de enero de 2019 en Villa Palmeras, Santurce. La investigación del caso le fue paralizada en abril de 2019, detalló la fiscal Quiñones Rodríguez. El licenciado Cotto Cartagena fue encontrado muerto el 21 de septiembre de 2018 en el pavimento frente a un condominio en Miramar, en circunstancias que no han sido esclarecidas.

En su testimonio a la comisión, la fiscal aludió a una carta que le suscribió Emanuelli en la que le advierte que ambos casos siguen activos en el Departamento de Justicia y que la información contenida en el sumario fiscal es confidencial.

Quiñones Rodríguez dijo que no fue hasta 2022 que hizo las denuncias públicas de que los casos le habían sido “paralizados” por temor a represalias. Sostuvo que ha sido objeto de amenazas por internet y que ha tomado las precauciones que “tengo que tomar” y que si hubiese hecho las denuncias “estando ambas (Vázquez y Castellón) en el Departamento” de Justicia “las conseciuencias hubieran ido en aumento”.

“Yo no podía hacer estas denuncias siendo Olga Castellón, jefa de fiscales y Wanda Vázquez gobernadora porque las consecuencias iban a ser el doble. Las consecuencias podían ser un traslado no deseado, turnos no deseados, asignacióno de casos verticales y diferentes consecuencias que evalué en ese momento. Yo no estaría ahora mismo en el Departamento de Justicia”, declaró Quiñones Rodríguez.

En el caso del asesinato de Fret, dijo que recibió una llamada telefónica de Castellón de que no podía continuar con la investigación del caso, que quedaba paralizada. Añadió que mediante llamadas y memorandos internos pidió explicaciones por la paralización de los casos, pero no obtuvo respuestas.

“No fue un solo caso el que se me paralizó, el de asesinato de Kevin Fret y el caso de Carlos Cotto Cartagena. El fiscal que va a escena es el que sigue hasta que el caso se esclarece, se lleva a juicio y se culmina. En mis veinte años es la primera vez que me topo con una situación como esta”, dijo Quiñones Rodríguez, quien ocupa el cargo de fiscal auxiliar III.

Indicó que agotó todos los procedimientos para que le dieran las razones por las cuales se estaban paralizando ambos casos, “pero no recibí insumo alguno”.

Relató que en enero de 2021 en una reunión con la ex jueza Inés Cartagena madre del licenciado Cotto Cartagena, aprovechó la ocasión y le dio conocimiento a Emanuelli de que ambos casos le habían sido paralizados, pero tampoco obtuvo respuestas.

“Soy una persona de ley y orden, pero mis principios no son negociables. Yo no vine al gobierno con la idea de ser rica, vine con la idea de ayudar a los demás… Tuve y tengo temor de las repercusiones de haber dicho todo esto”, sostuvo.

La fiscal dijo que en febrero de 2021 hasta 2022 trabajó en destaque en la Cámara de Representantes y que continuó trabajando los casos que entonces tenía asignados. En cuanto al caso de Fret indicó que le volvió a ser asignado, mas no, el de Cotto Cartagena, que le fue asignado a otro fiscal.

Poco después de la 1:00 de la tarde, la fiscal fue excusada de continuar su testimonio por tener casos asignados en el tribunal. Aponte Rosario le indicó que volverá a ser citada por la Comisión de lo Jurídico.