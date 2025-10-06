La Fiscalía federal solicitó que la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, cumpla al menos un año de prisión por el delito federal del que se declaró culpable en agosto pasado.

Vázquez Garced, quien también fue secretaria de Justicia, aceptó un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía por haber recibido la promesa de una contribución política ilegal de parte de un ciudadano extranjero durante su campaña para la gobernación en 2020.

Según el pliego acusatorio, el monto prometido fue de más de $2,000, en violación al Título 52 del Código de EE.UU., sección 30121, que prohíbe a extranjeros hacer donativos a campañas electorales federales o partidos políticos.

PUBLICIDAD

La solicitud de pena fue presentada por la Fiscalía mediante un memorando radicado ante el tribunal y revelado por el diario El Nuevo Día, en el que también se recomienda que, además del año de cárcel, se le imponga una multa adicional.

“La gravedad de este tipo de corrupción política y el daño al público y a la integridad del proceso electoral justifican la imposición de una pena de prisión”, lee la moción.

Tras la radicación del documento, el tribunal evaluará la petición de la Fiscalía, y corresponderá a un juez federal determinar si Vázquez Garced cumplirá o no una pena de prisión.

La vista de sentencia contra Vázquez Garced está pautada para el 15 de octubre.

Los coacusados en este caso, son el banquero venezolano Julio Herrera Velutini, así como el exagente federal Mark Rossini, quienes también llegaron a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía.