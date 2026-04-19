La Fortaleza espera que, durante el día de mañana, lunes, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, entregue al Senado toda la información que le solicitaron.

Domenech ha estado en el centro de una pugna que persiste entre La Fortaleza y el Senado, encabezada por sus respectivos líderes, la gobernadora Jenniffer González Colón y el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz.

Parte de la polémica tiene que ver con el rol que tuvo Domenech como propietario de la firma de cabildeo Politank, algo que, de hecho, fue parte importante de las preguntas que le hicieron senadores y senadoras durante una reciente sesión de interpelación.

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Según indicó durante la conferencia de prensa Asunto Semanal el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, el requerimiento de información que le hicieron a Domenech “es bien amplio”, y el presidente del Senado accedió a concederle una prórroga para que la entregara toda.

“El propio secretario de la Gobernación ha expresado que va a estar cumpliendo con eso dentro del término, y entiendo que se había estado compilando y contestando. Así que se va a contestar todos los requerimientos, debido a que no solo incluye las preguntas y dudas que tiene el presidente del Senado sino el documento es una compilación de toda la información, preguntas, dudas y requerimientos que cada miembro del Senado tenía. Se compiló un documento, el Senado lo envió a Fortaleza, al secretario de la Gobernación, y él va a estar contestándola”, comentó Peña Payano.

21 Fotos La Cámara Alta tenía dudas sobre las argumentaciones del secretario de la Gobernación en torno a la firma Politank.

Sostuvo que no tenía conocimiento de que se hubiese solicitado alguna prórroga adicional para entregar la información que el Senado le pidió a Domenech.

“Entiendo que el término vence mañana, 20 de abril. La respuesta del secretario de la Gobernación se debe estar sometiendo”, agregó.

Peña Payano indicó que no ha participado en la recopilación de la información y que desconocía si había alguna que se considerara privilegiada o confidencial, pero en ese caso, “él (Domenech) lo va a estar levantando”.

Agregó que, si más adelante había que comparecer nuevamente ante el Senado, así lo harían.

Además, insistió en que, pese a las tensiones que se han suscitado entre el Ejecutivo y el Legislativo durante este proceso, “el pueblo debe tener la tranquilidad de que el gobierno sigue corriendo, que la Asamblea Legislativa ha continuado firmando leyes de la gobernadora y de los legisladores, confirmando miembros del gabinete, nombramientos, y la gobernadora ha hecho lo propio. Esas dinámicas de carácter político se atienden en la arena política. Pero el gobierno de PR va a poder seguir operando y va a poder continuando con el apoyo del Senado y la Cámara y de la gobernadora”.

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Por otro lado, relacionado con el tema de Domenech y Politank, se le preguntó al secretario de Asuntos Públicos sobre el incidente del viernes pasado, en el que desapareció la información sobre ocho firmas del registro de cabilderos del Departamento de Justicia, incluyendo a Politank, debido a una presunta falla técnica.

Aunque el Departamento de Justicia aseguró luego del incidente que no había habido ningún riesgo a la información, el secretario sostuvo que considera que comoquiera se debía investigar lo ocurrido.

“Claro. Deben investigarlo. Porque hubo ocho firmas de consultores, que sí están en registrados”, afirmó.

Explicó que la ley del registro de cabilderos “establece un requisito, o una orden por virtud de ley, de que toda aquella persona que está haciendo el ejercicio de cabildear, tiene que registrarse en el Departamento de Justicia. Y se puede acceder al Departamento de Justicia y debe ver ese registro”.

“Y lo bueno de ese registro es que el pueblo de Puerto Rico puede ver quién es la firma, y quiénes son sus clientes. Y esa es la importancia de que el registro de cabilderos sea público, porque cada cuál debe saber quién está ejerciendo ese tipo de dinámica legal dentro del gobierno de Puerto Rico y quiénes son sus clientes”, agregó.

En cuanto al incidente como tal, sostuvo que “lo que pasó ese día fue una falla técnica, y se va a estar investigando, según las propias expresiones del Departamento de Justicia, para que no se repita”.

“Hubo ocho firmas que sí estaban registradas por virtud de ley, no fue solamente una, que hubo una falla técnica que desapareció su información. Preciso aclarar, la información que aparece en el registro es el nombre de la firma, cuál es la firma, y cuáles son sus clientes. Ahí no aparecía otro tipo de información. Y eso fue lo que, hubo una falla técnica que desapareció, y pues aparentemente ya lo volvieron a arreglar”, comentó.

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Ante el comentario de que muchas personas no creían en esa explicación de la falla técnica, toda vez que precisamente Politank estaba entre las firmas cuya información había súbitamente desaparecido, Peña Payaño se reiteró en que eso era lo que había sucedido.

“Hubo siete firmas adicionales. Hubo una falla técnica. Más allá de lo raro, me parece que ellos (la firma Politank) hicieron unas expresiones. Evidentemente, no estamos aquí para defenderlos”, sostuvo el secretario de Asuntos Públicos.

“Claro, toda falla técnica donde se proyecte al pueblo de Puerto Rico que pueda generalmente sentir incertidumbre respecto a eso, pasó en Hacienda hace un tiempo, ha pasado en otras agencias del gobierno de Puerto Rico, y en cada una de ellas hemos buscado fortalecer los procesos internos dentro de los sistemas para que no se repita”, agregó.

“Y ojalá que no se repita, porque lo menos que se quiere es la desconfianza del pueblo de Puerto Rico en sus instituciones. Y si esto abonó a eso, pues ya Justicia ha tomado acciones al respecto”, insistió.