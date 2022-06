En una secuela a la repartición de culpas por no aprobar el presupuesto para el nuevo año fiscal en el término que les requirió la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), los presidentes de las cámaras legislativas se enfrascaron ayer en un fuego cruzado de versiones en las que quedó atrapado el voluminoso documento de más de 300 páginas.

A media mañana, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, llamó “mendaz” al presidente del Senado, José Dalmau Santiago y dijo que el también presidente del PPD se estaba “debilitando solo”.

En la tarde, Dalmau Santiago le salió al paso al líder cameral y lo acusó de tener “secuestrado” el presupuesto del País, a cambio de empujar nuevos impuestos a la propiedad.

PUBLICIDAD

Ya al mediodía, había llegado el recordatorio de la JSF de que certificaría “un presupuesto que cumpla con el Plan Fiscal Certificado para Puerto Rico para el 30 de junio de 2022″, día en que concluye la sesión ordinaria. El presupuesto propuesto por la Legislatura y el Ejecutivo es de $12,572 millones, mientras que el de la JSF es de $100 millones menos.

“Tenemos que enfocarnos en lo que nos une, pero creo que él (Dalmau Santiago) está casando luchas con medio mundo y no está estableciendo prioridades y el que se coloca en posiciones de combate en muchos frentes a la vez, se debilita. Se está debilitando solo con sus acciones y no cumple su palabra, ese es el problema, una persona que es mendaz, que le falta a su palabra, se debilita su liderato”, dijo Hernández Montañez al culpar al presidente del Senado por la falta de consenso para aprobar las medidas para el presupuesto del nuevo año fiscal.

“Tarde o temprano sabía que esto iba a ocurrir, porque ocurrió en noviembre del año pasado y al final todo el mundo sabe que quien le falló al País se llama José Luis Dalmau. Hay una carta firmada por José Luis Dalmau pidiendo una extensión a la Junta hasta el día de ayer para aprobar dos medidas de forma integral, no las aprobó, no cumplió su palabra, es mendaz y le falta a la verdad”, sostuvo en declaraciones a periodistas en el Capitolio.

El presidente de la Cámara dijo que ya no había posibilidad de un acuerdo y que ahora tienen que aguardar por la decisión de la JSF.

PUBLICIDAD

“Cómo puede aclararle al País que él firmó un documento pidiendo unos días de extensión, que el documento dice claramente los cambios, que incluye dinero para los municipios, que incluye una reforma contributiva para el tema estructural del CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales), que incluye dinero para ASES y unos cmbios para que sea revenue neutral el sector manufacturero con las enmiendas y que el lunes diga que no había leído la medida. Que explique él, yo he sido consistente”, reclamó.

“Es tan sencillo que no hay manera de explicarlo, que una persona solicite por escrito una extensión de tiempo para aprobar dos medidas y que sencillamente el día que las va a aprobar no esté dispuesto a firmar una de las dos medidas”, sostuvo el líder cameral y rechazó que la medida en torno al sustituto impuesto a las foráneas (PC1367) incluyera una nueva contribución al CRIM. “Lo que se busca agilizar el proceso. Lo mismo que pagan hoy, van a pagar mañana”, dijo Hernández Montañez. “No hay un impuesto nuevo. Nadie lo ha podido probar. Está refrendado por la Federación y Asociación de Alcaldes y el CRIM”, alegó.

“Lamentablemente creo que el compañero (Dalmau Santiago) está abrumado por los errores excesivos, desacertados que ha tomado en diferentes vertientes de sus decisiones, tanto políticas como administrativas y creo que volvió a cometer otro error consistente en ese tema. Creo que el País ya se ha dado cuenta de quién es él, de su carácter y no soy yo el que lo señalado, lo ha señalado un sinnúmero de personas que no necesariamente aquí, desde el punto de vista legislativo, sino que tienen relación con él, política. No podemos continuar quedándonos callados con el estilo mendaz del liderato del Senado”, reclamó el líder cameral.

PUBLICIDAD

Añadió que Dalmau Santiago “no tiene liderato, porque no consiguió los votos, de la misma manera que no consiguió los votos el año pasado para la restructuración (Plan de Ajuste de la Deuda) y tuvimos nosotros que sentarnos con el PNP para buscar los votos para aprobar la legislación”.

Le responde Dalmau

“Nunca llegó, porque el presupuesto ha sido secuestrado por el presidente de la Cámara poniendo como condición que aprobemos el otro proyecto, la ley de foráneas, pero con un pequeño detalle que dentro de ese proyecto haya unas enmiendas incluyendo otros asuntos. Él quiere que se apruebe con sus proyectos que fueron rechazados por la JSF, por el secretario de Hacienda y el Tesoro federal”, ripostó Dalmau Santiago en conferencia de prensa flanqueado por seis senadores de los 12 miembros de su delegación.

Lo acompañaban en la conferencia de prensa desde la Presidencia: el portavoz Javier Aponte Dalmau, el presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza; Rubén Soto, Gretchen Hau, Rosamar Trujillo Plumey y Elizabeth Rosa.

En primer plano, Rafael "Tatito" Hernández. ( TERESA CANINO RIVERA )

“Dentro esa medida (la de las foráneas) había otra del CRIM para retasar la propiedad. El presidente de la Cámara está obsesionado con subir los impuestos a la clase trabajadora, quiere poner a pagar a personas humildes que están exentas hoy. En el periodo inflacionario que tiene Puerto Rico no queremos aprobar un impuesto de retasación (de la propiedad) y él lo pone como condición al Presupuesto. Esa es la verdad. Yo busco el consenso”, reclamó el presidente del Senado y dijo que Hernández Montañez “se ha convertido en el líder de los impuestos”.

PUBLICIDAD

“Nosotros estamos listos para atender el presupuesto, que lo envíe y que envíe el proyecto de las foráneas, pero sin la medida del CRIM que le aumenta el salario, el pago y los impuestos a la clase trabajadora y a la clase pobre del País. Él (Hernández) sabe que no hay los votos... El que está poniendo en riesgo a la UPR y a los municipios es el presidente de la Cámara”, respondió.

“Yo siempre hablo con la verdad de frente, busco el diálogo, busco unir, busco el consenso. No estoy buscando problemas y menos jugando con el presupuesto del País”, reclamó el presidente del Senado y sostuvo que las expresiones del líder cameral “son incorrectas y se alejan de la verdad”.

Dalmau Santiago dijo que el informe de conferencia del Presupuesto “nunca llegó, enviaron 305 páginas sin la firma de los legisladores para poderlo radicar y eso es irresponsable y máxime cuando se trata del presupuesto del País”.

Sostuvo que Hernández Montañez asumió ayer una “actitud destemplada, retante, que se aparta, de la mesura, de la consideración entre los presidentes legislativos”.

Sin embargo, no fue responsivo cuando se le preguntó si como líder del PPD le aplicaría sanciones a Hernández Montañez.

“Ese asunto no lo voy a atender. Estamos enfocados en el presupuesto. Los asuntos del Partido los atiendo en el Partido”, indicó Dalmau Santiago.

Cuando una reportera le preguntó qué versión debía creer el pueblo si la suya o la del líder cameral, el presidente del Senado describió el trámite legislativo y dijo que no se trata de pugnas personales.

PUBLICIDAD

No descartó, sin embargo, reunirse con Hernández Montañez para reconciliar las diferencias, luego que el líder cameral hizo “un llamado urgente” para regresar a la mesa de trabajo. “Lo invito a superar las diferencias y unir voluntades. Hasta hace una hora estuvo atacándome..., siempre estoy abierto al diálogo”, expresó.

Dalmau Santiago detalló que ayer, durante las conversaciones sobre el presupuesto, sostuvo varias reuniones en su oficina con legisladores populares y novoprogresistas que le solicitaban la aprobación del mismo.

“El mayor amigo de la verdad es el tiempo”, posteó el presidente de la Cámara en las redes sociales posterior a la conferencia de prensa de Dalmau Santiago.

El lunes en medio de las negociaciones en los cuerpos legislativos por la aprobación de las medidas presupuestas, Dalmau Santiago canceló la reunión que había convocado con los miembros de la Junta de Gobierno del PPD y arremetió contra el vice presidente de la Cámara, José “Cony” Varela por no dar paso al proyecto de enmiendas al Código Electoral.

Un incómodo Dalmau Santiago reclamó que su propuesta de que el electorado popular escoja en una elección interna entre un Estado Libre Asociado Mejorado y la libre asociación no había sido discutida en el seno de la colectividad.

Piden resolver la controversia

En medio de la pugna popular, el gobernador Pedro Pierluisi emplazó a los líderes legislativos a “ceder y dejar los protagonismos” para aprobar las medidas fiscales.

“Hago un llamado a que el liderato legislativo armonice sus diferencias y que apruebe el presupuesto que hemos estado trabajando en conjunto. Queremos que se apruebe y se certifique el presupuesto del Gobierno, no el de la Junta. Para ello, es necesario mantener el tope requerido y asegurar que se atienden las prioridades del Gobierno”, sostuvo Pierluisi.

PUBLICIDAD

El gobernador Pedro R. Pierluisi. ( Xavier J. Araújo Berríos )

En relación a la Ley 154 (arbitrio a foráneas), dijo que “es indispensable asegurar que el Departamento del Tesoro federal le permitirá acreditar a las manufactureras foráneas lo que pidamos que paguen por vía de la contribución sobre ingresos en vez del arbitrio. Exhorto al liderato a actuar con la debida flexibilidad y desprendimiento para aprobar estas medidas sin mayor dilación”.

En mayo pasado, el ahora representante independiente Luis Raúl Torres Cruz se desafilió del PPD molesto con el liderato de Dalmau Santiago por no dar paso a medidas de su autoría, entre ellas, una que buscaba restringir la concesión de contratos a la Autoridad de Alianzas Público Privadas, así como, por entender que la redistribución electoral del distrito representativo 2 de San Juan afectaba sus posibilidades de revalidar.

“Como el Titanic, el PPD se hunde en el océano de la improvisación y la incertidumbre de su liderato. Algunos se aferran a los salvavidas del silencio y otros siguen como orquesta desafinada tocando la marcha de naugragio para ver que sucede con ese barco mal timoneado que navega a la deriva”, reaccionó al diferendo entre los líderes legislativos.

La exalcaldesa de San Juan y exaspirante a la gobernación, Carmen Yulín Cruz Soto, por su parte, pidió a Dalmau Santiago “que recapacite”.

“El Partido Popular está entretenido en un juego de dividir, en vez de estar ocupado en la realidad de sumar. El Partido Popular debe estar en la calle, peleando por las cosas que necesita la gente. Mi petición al presidente (del partido) es que recapacite, que vuelva a ser la figura de consenso, la figura de calma, la figura ecuánime que lo llevó a que muchos buenos populares le pidieran que tomara el timón de un partido que después de unas elecciones, necesitaba volver a unirse. No se construye, dividiendo”, dijo Cruz Soto.

Otro que se expresó sobre disputa fue el exgobernador popular Alejandro García Padilla.

“Los populares en la calle vemos esto con cierto grado de pasme… Si alguien le está diciendo al oído al liderato que esa pelea nos conviene o que así es que se hacen las cosas, pues deben tirarse a los pueblos, salir del comité para que vean que la gente en la calle no quiere esa pelea interna. El llamado que hago como popular es a que cese esta tiraera, que dejemos de desangrarnos tirándonos puñales, sin fiscalizar a la oposición y dejando pasar los issues importantes”, sostuvo García Padilla.