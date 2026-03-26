Unas 15 empresas se dieron cita ayer en el Fuerte Buchanan para conocer de primera mano la propuesta y requisitos para la adjudicación de un proyecto millonario de construcción de una microred eléctrica en esa base militar que sirve como sede a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el Caribe.

El proyecto multimillonario y liderado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (USACE), busca fortalecer la resiliencia energética de la instalación militar, ante la inestabilidad del sistema eléctrico de la Isla. “Esta conferencia de pre-propuesta demuestra con acciones nuestro compromiso con la transparencia y la equidad en este proceso. Al garantizar que todos los contratistas interesados tengan acceso a la misma información en igualdad de condiciones, promovemos una competencia abierta que beneficia tanto al gobierno como a la industria,” expresó Caleb E. Santiago Morales, Ingeniero Residente del USACE Distrito del Caribe.

PUBLICIDAD

La subasta fue anunciada públicamente recientemente a través de SAM.gov, el sistema oficial de contrataciones del Gobierno federal de los Estados Unidos, el cual centraliza todas las oportunidades de negocios con el gobierno y garantiza acceso abierto, transparente y en igualdad de condiciones para todas las empresas interesadas.

Durante la reunión, los contratistas participantes recibieron información general sobre el proyecto y realizaron un recorrido dentro de la instalación. Esto les permitió evaluar los espacios donde se integrarán sistemas existentes de generación de energía, incluyendo paneles solares fotovoltaicos y turbinas eólicas.

“Al facilitar acceso a los sitios del proyecto y compartir datos generales, estamos brindando a los potenciales proponentes las herramientas necesarias para desarrollar propuestas sólidas, bien fundamentadas y competitivas,” añadió Santiago Morales.

Aunque la conferencia pre-propuesta no es obligatoria, sirvió como un mecanismo adicional para fortalecer la transparencia del proceso y fomentar la participación informada de todos los interesados.

El proyecto de microrred permitirá al Fuerte Buchanan contar con un sistema energético resiliente, asegurando la continuidad de operaciones críticas en diversas condiciones, en apoyo a la estrategia de seguridad nacional, se detalló en comunicado de prensa

Con un presupuesto anual de aproximadamente 500 millones de dólares, el Fuerte Buchanan sirve a una comunidad militar de aproximadamente 15,000 efectivos militares, incluyendo miembros del servicio activo, la Reserva, la Guardia Nacional de Puerto Rico, la Reserva del Cuerpo de Infantería de Marina y la Reserva de la Armada.