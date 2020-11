El director de Escrutinio, Ferdinand Ocasio Vélez dijo esta tarde que los funcionarios electorales han logrado cuadrar las actas de unos 43 de los 110 precintos electorales de voto adelantado y voto ausente.

Ocasio Vélez no pudo precisar sin embargo, cuándo los funcionarios de los distintos partidos que trabajan en unas 60 mesas en el primer nivel del Coliseo Roberto Clemente, en San Juan, culminarán con el cuadre de estas actas y comenzar entonces, con el escrutinio general de votos. Indicó que esto podría se mañana martes.

“Ya nos han entregado actas cuadradas de 43 de los precintos en mesa, estamos esperando. Los funcionarios ahora están en la revisión de sobres, se están abriendo los maletines para ver si pueden identificar si hay discrepancias y si es necesario hacer cualquier conteo para identificar donde fue el error y corregirlo allí mismo en la mesa”, explicó a preguntas de periodistas en el segundo piso del Coliseo.

PUBLICIDAD

“Aquí las únicas actas que se están trabajando corresponden al conteo de votos que se hizo de voto adelantado”, sostuvo

Ocasio Vélez dijo que las actas que ya estén listas “se van a subir para conteo hoy” en la página de la CEE. “La instrucción que nos dieron los comisionados es que depuremos todos los precintos que ya puedan estar listos para elevar sus resultados de manera que empecemos hoy, circunscrito a las 46 mil papeletas y las actas de precintos que no cuadraron la noche del evento que estén listas”, indicó.

Cuando se le preguntó específicamente cuándo comenzaría el escrutinio general de votos expresó: “estimamos que sea mañana”.

En torno a los votos añadidos a mano, el director de Escrutinio de la CEE dijo que esos votos todavía no se han comenzado a contar. Precisó que los funcionarios que trabajan en otras mesas, también en el primer nivel del Coliseo, comenzaron hoy a abrir los maletines y a depurar las papeletas.

El primer ejercicio que se hace ese elector es verificar si ese elector tenía derecho a votar cuando llegó al colegio", dijo para agregar que “se van separando los electores hábiles por precinto y cuando tengan todos los precintos separados se hace una unidad de añadidos a mano para cada precinto y ahí se cuentan todos esos votos”. No pudo precisar tampoco una fecha exacta.

El cuadre de actas comenzó a media mañana. Más temprano, a los funcionarios, de los partidos políticos, se les ofreció una orientación vía alto parlantes sobre el manejo de las actas.

PUBLICIDAD

Ayer Ocasio Vélez dijo que “sobre 50 actas esperan por revisión en mesa con maletines para identificar la procedencia del descuadre”.

También dijo que las 46 mil papeletas que no habían sido adjudicadas y que aparecieron la pasada semana en más de centenar de maletines en las bóvedas de la Junta Administrativa del Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA) en el Coliseo Roberto Clemente ya fueron contabilizadas, pero los resultados no serán entrados en la página del organismo electoral hasta que no se verifiquen las actas, dijo hoy el director de Escrutinio de la CEE, Ferdinand Ocasio Vélez.

“Las 46,003 papeletas serán reflejadas en la página de la CEE una vez se culmine el cuadre de actas pues es un proceso necesario antes de elevarlo a su publicación”, dijo el funcionario en respuesta a preguntas sometidas por escrito por Primera Hora.

El presidente de la CEE, Francisco Colomer Rosado, quien el pasado jueves pidió a la Oficina del Inspector General una auditoría de las papeletas bajo la jurisdicción de JAVA, estuvo presente esta mañana en los trabajos que se conducen en las mesas del Coliseo.

El nuevo comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Antonio “Toñito”Cruz ofrecerá esta tarde una conferencia de prensa en torno a la solicitada auditoría.Funcionarios electorales en unas 60 mesas comenzaron esta mañana a revisar en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, más de medio centenar de actas de voto adelantado cuyas cifras no han cuadrado.

Más temprano, a los funcionarios de los partidos políticos, se les ofreció una orientación vía alto parlantes sobre el manejo de las actas. En algunas de las mesas no se ve presencia de los cinco partidos inscritos.

PUBLICIDAD

La oficial de prensa de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Grisell López, dijo que en algunas de las 60 mesas los funcionarios esperaban porque les trajeran las actas para revisarlas.

En otro lado del primer piso del Coliseo, otro grupo de funcionarios electorales lleva a cabo el conteo de los votos añadidos a mano, que no han sido contabilizados. En esta sección, se observa una mayor actividad con la entrada de maletines y la separación de papeletas que son ingresadas en las máquinas de escrutinio.

López reiteró que el proceso formal del escrutinio no empezaría hoy.

Ayer, el director de Escrutinio, Ferdinand Ocasio Vélez dijo que “sobre 50 actas esperan por revisión en mesa con maletines para identificar la procedencia del descuadre”.

“Ese trabajo así como cualquier trabajo relacionado al cuadre de actas que corresponden al voto por adelantado se continuará realizando mañana lunes, 16 de noviembre”, sostuvo Ocasio Vélez.

También dijo que las 46 mil papeletas que no habían sido adjudicadas y que aparecieron la pasada semana en más de centenar de maletines en las bóvedas de la Junta Administrativa del Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA) en el Coliseo Roberto Clemente ya fueron contabilizadas, pero los resultados no serán entrados en la página del organismo electoral hasta que no se verifiquen las actas, dijo hoy el director de Escrutinio de la CEE, Ferdinand Ocasio Vélez.

“Las 46,003 papeletas serán reflejadas en la página de la CEE una vez se culmine el cuadre de actas pues es un proceso necesario antes de elevarlo a su publicación”, dijo el funcionario en respuesta a preguntas sometidas por escrito por Primera Hora.

El presidente de la CEE, Francisco Colomer Rosado, quien el pasado jueves pidió a la Oficina del Inspector General una auditoría de las papeletas bajo la jurisdicción de JAVA, ha estado presente en los trabajos que se conducen en las mesas del Coliseo.

Se espera que el nuevo comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Antonio “Toñito”Cruz ofrezca esta tarde una conferencia de prensa en torno a la solicitada auditoría.