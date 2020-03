El sector funerario de Puerto Rico tronó esta noche contra las declaraciones del secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, sobre el cierre total de las funerarias en Puerto Rico, una decisión que alegan detiene el proceso de darle sepultura a las personas fallecidas.

“Totalmente inaceptable, esta decisión por parte del Gobierno, las funerarias tenemos cadáveres, bregamos con los cuerpos de las personas y aunque sí entendemos la emergencia, podemos seguir brindando servicio y completar la documentación de forma digital o velatorios por “Streaming”, las opciones para no recibir al público las hay”, dijo en declaraciones escritas la portavoz de Funerarias de Puerto Rico, Lynette Matos, en reacción a unas declaraciones de Soto en Noticentro (Wapa TV). A la pregunta de si las funerarias podían operar, dijo: “las funerarias no están dentro de los que he mencionado que pueden abrir, así no que pueden abrir las funerarias”.

PUBLICIDAD

La organización hizo un llamado al Departamento de Salud de Puerto Rico, al Instituto de Ciencias Forenses y a la gobernadora, Wanda Vazquez Garced, a reconsiderar esa decisión.

“Lo considero una falta de consideración al sector funerario y la salud pública de este país, por un lado buscamos prevenir un contagio y por el otro, nos exponemos a otra situación con un posible ataponamiento de cadáveres tanto en hospitales como en forense o peor aun con aquellos que fallezcan en el hogar. Las funerarias no están autorizadas a ofrecer velatorios debe ser la directriz y sí continuar su personal brindando los servicios de enterramiento o cremación directa", dijo Javier Granell de la Funeraria Fernández.

Según Granell, el servicio de las funerarias es esencial en todo momento. "La salud pública es primero y es importante para nosotros brindar un lugar seguro tanto para nuestros clientes como nuestro personal. Nuestro servicio es esencial en todo momento y más cuando pasamos por esta emergencia. Esto es una improvisación de la Gobernadora de Puerto Rico y solicitamos aclaren urgente esta situación. Pedimos que incluyan las funerarias y transportistas de cadáveres en el Plan de Emergencia”, sostuvo.

Varias funerarias han comenzado a establecer sus propios protocolos como medida de prevención. El Departamento de Salud no ha ofrecido talleres o información a este sector sobre el manejo de cadáveres de las personas que pudieran fallecer a causa de esta enfermedad. Preocupa la falta de información de todo el sector funerario, desde lo suplidores y colegas todos desconocen cómo se va a manejar la situación.

Primera Hora espera por una aclaración o reacción del secretario de Asuntos Públicos sobre el asunto.