El ganadero isabelino, Carlos Benítez, anunció hoy que se reunirán próximamente con la gobernadora, Wanda Vázquez, para llevarle el punto de vista de estos trabajadores que están fuera de la Cooperativa de Productores de Leche (Coople) y reclamarle que se restituya el modo de pago por niveles por leche cruda.

Con el pedido de estos agricultores sigue la pugna de si se debe o no pagar el producto por niveles o un precio único.

El presidente del Sector de Leche de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, Manuel Martínez, es uno de los que insiste que la leche debe pagarse a un precio único, independientemente del uso que se le dé; que se produzca más para potenciar el futuro de la industria, y que productos que se traen de afuera se hagan aquí.

Luego de una reunión de este último grupo -que pertenece a Coople- con la gobernadora, esta, según Martínez, sostuvo que el secretario de Agricultura, Carlos Flores, no tendrá injerencia para establecer los métodos de pago por la leche que produzcan los ganaderos. Así, la determinación quedaría en manos de la ORIL.

Precisamente la semana pasada, Martínez informó que el administrador de ORIL, Jorge Campos, bajo una nueva orden restableció el sistema de pago de dos niveles o ponderado “que le hace justicia al productor eficiente y está fundamentada con evidencia y estudios científicos minuciosos realizados por la propia ORIL”.

Quedó sin vigencia la orden administrativa 2019-71 de Flores, que restituía el sistema de cuatro niveles de pago, y que según Martínez, “obviaba las recomendaciones y conclusiones de la ORIL en su Informe sobre la Investigación 2019-02 a la 2029-06 sobre el Modelo de Liquidación de Productores de Leche”.

Sin embargo, el ganadero de San Sebastián, Iván Rivera, dijo hoy que “el reglamento actual establece que los productos de mayor rendimiento se pagan primero… por niveles”.

Benítez agregó, por su parte, “que así cada ganadero, responsablemente sabe hasta qué nivel va a llegar en su producción; porqué, porque va a ponderar. Es lo mismo que ellos quieren hacer, lo único que ellos quieren obligar a todo el mundo a que lo haga, y esto es un mercado que está reglamentado; hay una cuota de producción”.

Ambos insistieron que apoyan la decisión de Flores del pago en niveles y también pidieron a la gobernadora que exiga a Campos concluir el estudio exahustivo para determinar el precio real de producir un litro de leche “para que así se le pueda pagar a los ganaderos por el costo de producción más una ganancia moderada”.

Ese estudio "hace seis años que está atrasado y el gobierno no acaba de meterle mano”, dijo Rivera al mencionar que confía en que la gobernadora, una vez llegue de Washington, se reúna con ellos y atienda sus peticiones.

"Lo único que estamos pidiendo es que nos den la misma oportunidad que le han dado al grupo de la Cooperativa; que no discriminen contra los ganaderos que no estamos en la Cooperativa”, indicó Benítez al insistir que "no estamos pidiendo que le suban (el precio a) la leche al consumidor. Estamos pidiendo que nos paguen nuestro costo de operación y una ganancia razonable”.

Los portavoces de los ganaderos adelantaron que en la reunión con Vázquez presentarán casos de ganaderos para confirmar la efectividad de volver al sistema de niveles.

“Nosotros siempre lo que hemos pedido es que se cumpla con la ley. Aquí hace falta hacer una revisión al precio de la leche… y de ahí, que el administrador de ORIL tome una decisión de acuerdo a la ley”, argumentó Benítez.

Mientras, Rivera reveló que luego del sismo del 7 de enero, en la quincena que acaba el 8 de enero, se decomisaron 1.5 millones de cuartillos de leche.

Criticó que en ese momento -donde aun estaba el pago por niveles- la ORIL no usó el Fondo de Emergencia de la industria. “Estando los fondos, el administrador no inyectó uno solo centavo… Hubo muchos compañeros que cobraron leche a 7 centavos y ocasionó pérdidas grandes en la fincas de Puerto Rico”, denunció.

De igual forma, Rivera dijo que para la próxima quincena, cuando ya había bajado la orden de ORIL, “y le inyectó $330,000, (al sector) del Fondo de Emergencia cuando los decomisos en esa quincena eran de $200,000 cuartillos”.