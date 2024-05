Carlos “Cidrita” Aponte Silva dice que tiene el favor de sus compueblanos novoprogresistas en Aguas Buenas para volver a dirigir la poltrona municipal y que no busca regresar a la alcaldía para dejar en la silla a su hija, Larissa Aponte. Alega que la alcaldesa Karina Nieves Serrano “ha hecho cero obra” y que el 2 de junio, él prevalecerá en la contienda primarista.

“Yo soy un contrincante fuerte y ella lo sabe porque soy un hombre de palabra y soy un hombre de pueblo. Teniendo ella todos los recursos del partido me ganó por 51 votos, y ganar por 50 votos no es para celebrar, es para preocuparse… Ahora gano fácil”, reclamó Aponte Silva, quien fue alcalde del pueblo de 1989 a 2000. Dijo que la primaria “se ha calentado” y le lanzó fuertes críticas a su contendora.

-¿Cómo va su campaña primarista?

“Yo le estoy diciendo a la gente, al pueblo en general, que Aguas Buenas está atrás, que necesita una transformación. Uno de los problemas más graves que todavía tiene el casco del pueblo es la falta de estacionamiento. Al no tener estacionamiento ni en el banco, ni en el correo, ni para los negocios, pues la gente se va para Caguas. Uno de los enfoques más grandes míos es el estacionamiento”, indicó el exalcalde, quien también propone continuar el desvío norte y sur de la PR-156 de Aguas Buenas a Caguas para aliviar la congestión vehicular.

Dijo además, que urge reforzar la guardia municipal. “Ahora mismo hay tres (oficiales) y sábado y domingo no trabajan. Eso es ridículo. Manejo de Emergencias también trabaja de lunes a viernes y los fines de semana hay que recurrir a Caguas. ¿Cómo el manejo de emergencias va a ser ‘part time’? Los empleados no tienen la culpa, es la administración”, cuestionó.

-¿La alcaldesa dice que la carta de presentación de ella es su trabajo y que usted ya tuvo su momento?

“Yo ofrezco mi experiencia, pero eso es mentira. ¿Que ella dice qué?. Pero si no ha hecho ni ha empezado una sola obra, y ‘Sal Pal Pueblo’, es una guirnalda en la calle principal. Cierran el pueblo los sábados y parte del domingo porque está haciendo fiesta, o sea, baile botella y baraja. Si no hay obra, ¿cómo un pueblo va a echar pa‘lante? Y eso de los generadores será a los amigos de ella porque con generadores eléctricos tú no puedes cubrir las necesidades del pueblo. Invito a que la gente venga a Aguas Buenas para que vea -y ella fue mi empleada-, que todas las obras que hay aquí fueron hechas por mí y quiero continuar esta transformación”, dijo Aponte Silva al tiempo que retó la alcaldesa a un debate.

“Vamos a debatir para que la gente vea y el pueblo se va a enterar si ella está haciendo o no está haciendo”, agregó.

-¿Cómo describe usted a su contrincante primarista?

“Eso se va a saber el 2 de junio, la gente pasará revista de lo que ella está haciendo. Yo no estoy solo, el pueblo está conmigo. Ella tiene al gobernador Pierluisi, que ha venido seis veces a Aguas Buenas, tiene a los senadores, al representante Georgie Navarro, el equipo electoral completo. El presidente del partido ordenó que cada pueblo consiguiera mil votos adelantados y ella le está cogiendo el voto adelantado hasta a jóvenes que no pueden ir a votar para cumplir con la cuota. No se puede mentir. Aquí la obra es cero”, sostuvo el ahora pensionado del servicio público.

Para recobrar la confianza del pueblo, tras los casos de corrupción de los dos anteriores alcaldes, Aponte Silva dijo que contaría con una oficina de auditoría interna “fuerte, vigorosa, conseguiría el personal idóneo y yo no intervengo en compras ni subastas. Eso lo aprendí de Alejandro (Junior) Cruz (fenecido exalcalde Guaynabo)”.

-¿Con Pierluisi o con Jenniffer?

“Pierluisi ha venido cinco o seis veces a Aguas Buenas a politiquear porque aquí no hay obra. Estoy con Jenniffer porque es la mejor y va a ganar, es una mujer centrada, de mucha visión, conoce a plenitud el Congreso y tiene lo más importante, que va al pueblo. Jenniffer le ha presentado su programa de gobierno al pueblo y él no le ha presentado nada”, dijo el exalcalde, quien agregó que la primaria “se ha calentado, no en el sentido de pelea, sino en el sentido de que hay que caminar, hacer obra y decirle a la gente lo que se va a hacer sin mentiras”.