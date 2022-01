Al dejar por sentado que la visita del rey Felipe VI rendirá frutos a favor de la economía boricua, el exgobernador Alejandro García Padilla pidió este martes a los boricuas dejar de ser insularistas y mirar mucho más allá de los Estados Unidos.

“No podemos ser insularistas ni en términos culturales ni en términos económicos”, afirmó, al citar al escritor Antonio Pedreira.

Es que el exmandatario estableció que la economía de España y toda Europa es “pujante”, lo que los ha convertido también en una potencia mundial. Dijo que estrechar lazos con estas comunidades, como se hace con esta visita del rey, ayudará a traer nueva inversión o lo que llamó la “importación de la riqueza”.

“La visita del rey Felipe VI contribuye de muchas formas. Número uno, la reafirmación de nuestra realidad cultural latinoamericana. Igual que lo hicimos con el Congreso de la Lengua en el 2016, (sirve) para refianzar, retomar, reprofundizar el intercambio de la balanza comercial puertorriqueña-española y a través de España con la comunidad Europea”, sentenció.

La afirmación la hizo al ejemplificar los logros que alcanzó cuando bajo su administración gubernamental Felipe VI visitó a la Isla, junto a su esposa la reina Letizia, en el 2016. Pero, dejó claro que debe haber comunicación recurrente para lograr entendidos entre los pueblos, sobre todo económicos.

“Ese tema siempre va a estar inconcluso. No es algo que se acaba de hacer en un día. Hay mucho que trabajar en esa dirección. Pero, la visita del rey, sin duda alguna, contribuye”, expuso.

De inmediato, explicó que, “cuando yo era gobernador, (el banco) Santander había decidido irse de Puerto Rico y logramos que se quedara. Ese esfuerzo se dejó de hacer y luego Santander se fue. Cuando yo empiezo como gobernador, en Puerto Rico no había ni un solo vuelo a España y trajimos a Aeroeuropa, trajimos Iberia, se reafianzó Mapfre, Avertis. En eso sentido, sí (benefició a Puerto Rico). Lo que pasa es que, luego, cuando se hacen las noticias de la empresa española que tiene su sede aquí o de la empresa puertorriqueña que empieza a vender en España, pues no se vincula el esfuerzo que se hizo de la conferencia económica que se da en Madrid o de la visita del rey a San Juan. Uno tiene que sumar todos esos bloques para lograr construir esa pared”.

García Padilla también defendió que se les concedan incentivos a las empresas foráneas, ya que alegó que contribuyen a que los boricuas también alcancen su riqueza personal.

A modo de ejemplo, mencionó que el hotel Vanderbilt, los hoteles St. Regis o la Marina Puerto del Rey no hubiesen podido operar sin la inversión extranjera. Alegó que ningún boricua quiso invertir en estas instalaciones. Más, sin embargo, expuso que ahora ambos complejos turísticos son fuentes de empleo.

“Eso es comercio local, que el dueño es un extranjero, pero crea empleo, cuartos de hoteles aquí, que pagan impuestos aquí”, expuso.

Por otro lado, el exgobernador criticó que un grupo de manifestantes haya decidido derribar la estatua de Juan Ponce de León, ubicada en la Plaza San José, a días de la visita del rey.

“Desde que yo soy muchacho, desde que tengo 18 años, iba a la plaza San José a darme el trago con mis amigos y estaba la estatua y nadie se fijaba. Entonces, de repente, tumbar la estatua en un acto de expresión pública, de libre expresión pública, pero violando la ley, que es lo que yo no estoy de acuerdo, el día que viene el rey, es como si tu decidieras desordenar los muebles de tu casa el día en que tus papás invitan visita. Tus papás quizás te dan un regaño cuando desordenas cuando quieras, pero el día que viene visita no lo hagas. El día que estamos exponiendo a Puerto Rico al mundo, no está bien”, opinó.