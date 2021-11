El exgobernador Alejandro García Padilla aseguró que no es, ni ha sido cabildero para la empresa LUMA Energy, como ha trascendido en varios medios de comunicación.

“No tengo, ni he tenido ningún contrato con LUMA ni con su empresa matriz para cabildear en su beneficio. Como he dicho repetidamente, en algún momento se me preguntó si los representantes electos se debían reunir con la empresa que el PNP había seleccionado como privatizadora de la Autoridad de Energía Eléctrica, y mi respuesta era que obviamente sí. No hice acercamientos para que la empresa fuera aceptada, y todas mis expresiones públicas previas y posteriores a su selección han sido en contra de la privatización. La mentira llega más rápido, pero la verdad llega más lejos”, indicó por escrito García Padilla.

El exgobernador, quien participa del espacio de análisis político “Frente a frente” en “Telenoticias” (Telemundo), se ausentó a la edición de hoy, luego de que se le señalara como cabildero de LUMA Energy, lo que negó en el mismo espacio en la edición del lunes.

En torno a su ausencia, la relacionista profesional de Telemundo en Puerto Rico, Elia Calvo, indicó a Primera Hora que “hace unos días atrás, el exgobernador nos pidió unos días libres. El lunes estará de regreso”.