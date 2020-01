El representante novoprogresista Jorge “Georgie” Navarro Suárez esperará al informe de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes para decidir si apelará o no la sanción del voto de censura que le fue aprobado por unanimidad, tras la radicación de una querella por conducta inapropiada.

En compañía de su abogado, Marcos Cortés Reyes, el representante indicó que el proceso en la Comisión de Ética no ha concluido.

El abogado, en tanto, no precisó si van a apelar el dictamen de la Comisión de Ética porque entienden que el proceso no es final y firme.

“Me he sometido al proceso ético, pero no ha terminado y hasta que no sea final y firme me amparo en eso”, indico Navarro Suárez a periodistas luego de que se hiciera pública su decisión.

“Me siento en gloria y victorioso”, añadió.

“Yo sé lo que he hecho hasta el presente, he cambiado mucho del pasado, pero Georgie va a ser el mismo de siempre, visitando constituyentes y tomando unas precauciones… Ahora tengo un control completo que antes no tenía, pero yo soy de los que pienso que todo el mundo es bueno”, reclamó.

En noviembre pasado, el representante protagonizó un incidente en aparente estado de embriaguez que fue ampliamente difundido en redes sociales. En los vídeos se observa al querellado tratando de entrar por la fuerza en un negocio privado en Santurce, presuntamente ebrio, y es empujado al piso por un guardia de seguridad.

Mientras, el presidente de la Comisión de Ética, Ángel Peña Ramírez, explicó que “esta sanción es más fuerte que la amonestación y la reprimenda. Se rechaza tajantemente de sus fas esa conducta y se recomienda que sea la Cámara (de Representantes) como cuerpo, si así vota, sobre el rechazo de esa conducta”.

El legislador indicó que esto “envía un mensaje contundente para que las acciones no vuelvan a ocurrir”.

Con relación a los hallazgos y a la conducta que se imputó en la querella, Peña Ramírez añadió que el informe que la Comisión rendirá la semana próxima incluirá recomendaciones adicionales.

“Nosotros no vivimos en un vacío. A base de la querella y de la prueba que surgió entendimos que había que sancionar al legislador”, dijo, por su parte, el representante independentista Dennis Márquez Lebrón.

El legislador dijo que aunque el Código de Ética no define lo que es un voto de censura, aseguró que es el más contundente.

Se disculparía nuevamente

Navarro Suárez no quiso revelar lo que conversó esta tarde con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, sobre la decisión del voto de censura.

Cuando se le preguntó si estaba dispuesto a dar una disculpa desde el hemiciclo, dijo que “ya las pedí, y si tengo que darlas de nuevo, las daré, no se me va a caer un brazo”. Reclamó ser víctima de las redes sociales y de una mala percepción.

“Yo sé quién soy… ahora están las redes y como esto se ha proliferado... Soy un legislador que siempre estoy en los medios, hay quien entiende que es el target. Yo no paso desapercibido en ningún sitio”, señaló el legislador, quien ha protagonizado otros incidentes.

Sobre ello, negó haber tenido un altercado posterior al que se hace referencia en la querella. No obstante, dijo que ayer estaba echando gasolina y que varias personas le empezaron a gritar, “como le hicieron a Ricardo Llerandi”.