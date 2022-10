El representante novoprogresista Jorge (Georgie) Navarro Suárez alegó hoy que un vídeo que corre en las redes sociales sobre una trifulca que sostuvo este sábado con un ciudadano cuando salía del concierto del grupo Maná, en San Juan, ha sido alterado.

El legislador, quien se ve en el vídeo en actitud beligerante y con un trago en mano, rechazó tener problemas con el alcohol, aunque reconoció que ha tomado terapias por el uso de bebidas embriagantes.

Navarro Suárez ha protagonizado otros incidentes de peleas en negocios, uno de los cuales lo llevó en el pasado cuatrienio a ser objeto de una investigación ética en la Cámara de Representantes por conducta inapropiada y, a pesar de que una comisión legislativa recomendó que fuera sancionado con una censura, fue exonerado.

“El agredido fui yo con un puño a traición. Cuando estoy yendo a buscar mi vehículo para subir al ascensor, me encuentro a esta persona que me empieza a agredir verbalmente. Me canso de que cada vez que me vean quieran montarla, viro hacia el ascensor y ahí es que él me agrede por la espalda, me coge el labio derecho y yo respondo a la agresión porque ahí ya yo había sido agredido”, reclamó Navarro Suárez, quien anoche radicó una querella en la Policía por el incidente.

Gracias a Dios que Georgie Navarro iba a dejar de beber | Este wiken en el parking del Choli papeloneando pic.twitter.com/7V6TnJRB00 — Puestos Pa'l Problema (@ElPodcastPPP) October 2, 2022

Aunque no identifica en la queja a su agresor, en las redes sociales alega que “fue el señor William Bass Morales, según me lo identificó una persona que me llamó anoche del ambiente de las galerías (artísticas)”.

Según el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) por el distrito de San Juan, Guaynabo, Aguas Buenas “había una motivación política”.

“Él es pintor, artista, que se pasa siempre en estas revoluciones de la Iupi en Río Piedras, es antigobierno y ahí es que me dan la información completa de él y voy a la Policía y hago una querella ayer en la anoche. Y si es de estas personas y así me lo identificaron, que se pasa siempre en estas manifestaciones contra el gobierno, entonces pues, ven a uno y quieren increpar y tomar su ideología como si fuese la que está a cargo de todo”, alegó Navarro Suárez.

De acuerdo con la versión del legislador, su alegado agresor lo llamó corrupto. “Me dijo también lo de LUMA, cuestionándome. Yo estoy en mi tiempo libre y ya basta que uno esté en su tiempo libre disfrutando y vengan personas que difieren por diferentes razones a querer cuestionarte y a insultarte. Basta ya de agredirme por ser estadista”, reclamó.

En el pasado, en otros incidentes, usted había admitido tener problemas con el alcohol y se le ve en el video con un vaso en la mano, ¿usted sigue teniendo problemas con la bebida?, le preguntó Primera Hora.

“Yo no admití que tenía problemas de alcohol. Yo dije que iba a moderar mis salidas y que no iba a estar por ahí solo, porque la gente está muy agresiva, ven a uno y se ponen agresivos, que tenía que tomar esas medidas y eso fue lo que hice. Aquí todo el mundo sale, y yo no estoy negando que me doy el ‘drink’ y la cerveza, como cualquier hijo de vecino que sale a relajarse, pero lo hace un político y lo criminalizan... A mí nunca me han parado por guiar en estado de embriaguez, a mí nunca me han hecho una prueba de alcohol, yo nunca he tenido problemas con la Policía con relación al alcohol, que la gente presuma, ya eso, son otros 20 pesos”, dijo.

¿Pero usted tomó terapias el pasado cuatrienio y se puso en un tratamiento?, le inquirió este diario.

“Estuve en un tratamiento, pero terminamos y concluyó bien. Yo no tengo ningún problema de alcohol porque yo puedo estar meses (sin consumir alcohol), yo en mi casa no bebo, salgo y me doy una que otra cerveza como cualquier hijo de vecino, pero decir que yo necesito tener alcohol todo el tiempo, no. Puedo estar semanas meses y no me llama la atención eso, como una necesidad de salud o decir que necesito tener alcohol en mi cuerpo”, expresó Navarro Suárez.

Primera Hora contactó a Bass Morales, pero el artista dijo que por el momento no va a emitir comentarios.

En noviembre de 2019, Navarro Suárez protagonizó un incidente en aparente estado de embriaguez que fue ampliamente difundido en redes sociales. En un vídeo que circuló entonces se observa al legislador tratando de entrar por la fuerza en un negocio privado en Santurce, presuntamente ebrio, y es empujado al piso por un guardia de seguridad.

El incidente motivó una querella ética que le radicaron dos legisladores populares y tras una reunión con el entonces presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez lo separó de dirigir la Comisión de Gobierno, pero, posteriormente fue reinstalado en el puesto.

Pero las controversias rodean a Navarro Suárez. Hace unos años durante una convención en Estados Unidos fue criticado por supuestamente tratar de besuquear a una joven en una discoteca.

En días recientes solicitó en el Tribunal de San Juan una orden de protección al amparo de ley de acecho contra una mujer que alegó en las redes sociales que el legislador la perseguía.

Actualmente, Navarro Suárez junto al senador del PNP, Juan Oscar Morales y el alcalde de San Juan, Miguel Romero, son parte de una investigación del Departamento de Justicia por el alegado donativo de asfalto para varias calles de la Capital durante la pasada campaña proselitista.