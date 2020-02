Tras salir bien de la querella ética en su contra en la Cámara de Representantes, Jorge “Georgie” Navarro Suárez, dijo sentirse “en victoria, en gloria” y que continúa enfocado en el próximo proceso eleccionario.

Sus expresiones ocurrieron luego de que la mayoría novoprogresista en la Cámara de Representantes derrotó, en un dos por tres, el informe de la Comisión de Ética que recomendó sancionar con una censura al representante, quien protagonizó un incidente violento -en aparente estado de embriaguez- en noviembre pasado.

La comisión legislativa había recomendado imponerle un voto de censura por entender que el legislador novoprogresista violó el Artículo IV, inciso “C” del Código de Ética de la Cámara que dispone que “los representantes observarán siempre una conducta decorosa que mantenga la imagen apropiada y el respeto público que merece la Asamblea Legislativa”.

“Dije que me iba a someter al proceso desde el día uno y que al final iba a prevalecer porque entendía que no había los elementos para que esa querella llegara hasta las últimas consecuencias y el resultado ya es de todos sabido, fue derrotado”, expresó el representante en un aparte con la prensa.

“Y me siento bien, ya salí de esa situación. Como dije en noviembre cuando ocurrió todo eso que iba a tomar control de muchos aspectos míos y eso es lo que hecho hasta el día de hoy, y me siento en victoria, en gloria, y sigo hacia adelante enfocado ahora en la elección, ya que no tengo primarias, el candidato que me estaba retando no pudo lograr sus endosos, demostrativo de que mi precinto siempre ha avalado mi candidatura, porque cuando tocaba la puerta, pues indicaban que estaban con Georgie Navarro…”, añadió.

A preguntas sobre cómo reinvindicaría su imagen, ya que ha protagonizado varios incidentes, el legislador ripostó que todo se trató de una “percepción” en cuanto su comportamiento.

“Esas son percepciones que se crean por algunos periodistas, medios noticiosos de farándula… que crean una percepción de un Georgie que no es el genuino y no es el real. Tomé control de aspectos míos en el día a día para pelear con esa percepción, porque no iba a permitir que una percepción se volviera una realidad para mucha gente y como yo estoy claro de que eso no es así, el pueblo también sabe que eso no es así, hay detractores, pero no… Cada circunstancia, que no voy a abundar en ninguna de ellas, tiene su motivo y su razón de ser. De que la distorsionan, de que sacan comentarios… que cada cual saque la conclusión que le dé la gana, que concluyan lo que quieran, yo estoy claro que las medidas que he tomado desde noviembre hasta el presente han validado la lucha mía contra esa percepción para tumbarla y que la gente sepa que el Georgie genuino es el que está viendo aquí ahora y no el que han creado. ¡Ah! que soy una persona pintoresca, de que siempre disfruto en las actividades, pues claro que sí, y no voy a cambiar, pero voy a tomar control radical para evitar eso, pues yo pensaba que la gente toda era buena y no es así”, manifestó.

¿Los incidentes no ocurrieron?, le preguntó Primera Hora.

“Yo no he dicho que no ocurrieron. Son situaciones que pasaron por personas que buscaban una manera de desbancar o crear estas situaciones”, finalizó.