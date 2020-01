“El tiempo es mi mejor aliado… sé que voy a salir de aquí para recuperar lo que pude haber perdido. He tomado medidas drásticas y el que me conoce sabe que yo soy el mismo”, dijo esta noche el representante novoprogresista Jorge Navarro Suárez al concluir la vista evidenciaria de la querella en su contra por conducta inapropiada que le fue radicada el pasado mes de diciembre.

Navarro Suárez estuvo presente en la vista, a puertas cerradas, pero no se sentó a declarar. Su abogado Marcos Cortes Reyes sometió el caso con las preguntas que le hizo a los querellantes, los legisladores populares Ramón Luis Cruz Burgos y José “Conny” Varela Fernández. Éstos instaron la querella el pasado 3 de diciembre, amparados en un vídeo que se viralizó de un incidente que protagonizó Navarro Suárez, en aparente estado de embriaguez, el 27 de noviembre en el negocio Mijani at the club en la Placita de Santurce.

PUBLICIDAD

Luego de escuchar a los querellantes y los argumentos del representante legal de Navarro Suárez, los miembros de la Comisión de Ética acordaron volver a reunirse el próximo miércoles, 29 de enero, para deliberar.

“Entendemos que ese día debemos estar deliberando”, dijo el presidente de la Comisión, el representante Ángel Peña Ramírez.

En la vista de unas cuatro horas, que tuvo lugar en el Salón de Audiencias 5 de la Cámara, el abogado de Navarro Suárez planteó que los querellantes no tenían propio y personal conocimiento de los hechos.

Sin embargo, los querellantes ripostaron que el Código de Ética que rige actualmente en la Cámara no lo exige.

Varela Fernández dijo que como sanción disciplinaria para él sería razonable que se le imponga a Navarro Suárez una disculpa pública desde el hemiciclo cameral.

“Que sea una disculpa pública en el hemiciclo porque la que él dio fue para el partido”, sostuvo el legislador querellante.

“Esta es la Comisión más difícil porque tenemos que juzgar a nuestros pares”, dijo el representante independentista Denis Márquez Lebrón, quien agregó que les corresponde determinar si con sus actuaciones el representante Navarro Suárez violó o no el Código de Ética de la Cámara.

Cruz Burgos y Varela Fernández alegan en la querella que el legislador querellado violó el Artículo IV, inciso “C” del Código de Ética de la Cámara que dispone que “los representantes observarán siempre una conducta decorosa que mantenga la imagen apropiada y el respeto público que merece la Asamblea Legislativa”.

Solicitan los querellantes que la Cámara en pleno, a su discreción, imponga al legislador sanciones contempladas en el artículo 18 del Código de Ética. Éstas van desde una amonestación, reprimenda pública, voto de censura, multa no menor de $250 y no mayor de $5,000, hasta el proceso de expulsión, dispuesto en la Constitución de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Aluden en la querella al vídeo que se hizo viral en las redes sociales durante el fin de semana de Acción de Gracias en el que se observa a Navarro Suárez tratando de entrar por la fuerza en un negocio privado en Santurce en aparente estado de embriaguez y es empujado al piso por un guardia de seguridad.

Alegan, además, que Navarro Suárez se ha involucrado en otras actividades “en las que aparenta no tener control sobre el uso de bebidas alcohólicas y de ahí que surjan incidentes en los que existe violencia, daño físico y otras circunstancias que laceran la imagen de un miembro del cuerpo legislativo”.

En diciembre pasado, en medio de la controversia, el presidente del PNP, Thomas Rivera Schatz, le dio un ultimátum a Navarro Suárez y le advirtió que no le iban a tolerar “ni una más”.

Navarro Suárez, por su parte, pidió disculpas al País y renunció a la presidencia de la Comisión de Gobierno de la Cámara, mientras, el presidente del cuerpo legislativo, Carlos “Johnny” Méndez, anunció, entonces, que el representante se había sometido a un programa de terapias para un problema personal.

El legislador querellado rehusó hoy dar detalles sobre el tipo de tratamiento. “No voy a abundar en ese aspecto”, sostuvo Navarro Suárez al ser preguntado por periodistas sobre el tipo de ayuda que se dijo está recibiendo. “Solamente garantizo que Georgie Navarro está tomando control sobre mi vida fuera de horas laborales que en nada afecta mi trabajo legislativo”, agregó.