Los representantes novoprogresistas Jorge Navarro Suárez y Juan Oscar Morales dieron la bienvenida hoy a la investigación preliminar que realiza en su contra el Departamento de Justicia y en contra del alcalde de San Juan, Miguel Romero en torno a unas presuntas donaciones de brea por JR Asphalt, compañía que está involucrada en casos de corrupción en diversos municipios.

Ambos legisladores dijeron que no conocen a ninguno de los directivos de JR Asphalt y rechazaron haber gestionado la brea que se utilizó para reparar distintas calles en algunas comunidades de la ciudad capital entre los años de 2019 y 2020. Aunque dijeron que Justicia tiene el deber de investigar, atribuyeron intenciones políticas al referido que presentaron en su contra, Manuel Natal Albelo y Adrián González Costa, excandidatos a la alcaldía de San Juan en las pasadas elecciones.

“Justicia tiene que investigar todo lo que refieran, sea embuste o realidad, tiene que investigar. Así que le damos la bienvenida a cualquier investigación que tenga que hacer Justicia. Este es un referido político de parte del derrotado Manuel Natal, quien no ha pasado el golpe de la derrota que le dio Miguel Romero en las elecciones. Aquí no hubo nada ilegal de lo que él está tratando de insinuar con la donación de la brea. Yo todos los días duermo como un lirón, echa’o pa atrás y hasta, ronco. No estoy hipotecado con nadie y comprometido ni preocupado de nada porque siempre hemos actuado de buena fe resolviendo los problemas de las comunidades, tanto yo, como Miguel Romero y Juan Oscar Morales que es el otro que están refiriendo”, dijo Navarro Suárez.

“Qué investiguen hasta las últimas consecuencias porque si no investigan, dicen que es un toallazo, pero como es una falsedad lo que se presume y se dice de parte de Manuel Natal, le abrimos la puerta a las investigaciones que quieran hacer. En eso, no tenemos ningún problema, aquí siempre se ha actuado de buena fe resolviendo los problemas de la comunidad. Por más de ocho años Carmen Yulín no embreaba las áreas de San Juan y nosotros como representantes y senadores antes de que ella dejara la alcaldía resolvimos muchos de los problemas que le correspondían al Municipio de San Juan”, reclamó.

-¿Usted hizo alguna gestión con JR Asphalt para obtener esa brea?

“La única gestión que yo hice fue reunirme con la comunidad de Montehiedra, en aquel entonces, 2019 que me asignaron, yo contacté a Miguel porque era senador de San Juan y Henry Neumann, Miguel fue el que asistió, hicimos un trabajo en equipo y se consiguió la donación de esa brea. De la misma forma en que yo hago ferias de salud, donde toco puertas de la empresa privada, supermercados, farmacéuticas, médicos, diferentes compañías porque no todo el tiempo el gobierno tiene que resolver los problemas, hay que buscar alternativas con el ente privado para adelantar y resolver cualquier problema siempre siguiendo el ordenamiento jurídico, como establece la ley”, dijo Navarro Suárez.

“Ese es el trabajo que uno tiene hacer como legislador, pero decir que de eso a que hubo algo ilegal, o que había un quit pro quo, es totalmente falso”, indicó el representante por San Juan, Aguas Buenas y parte de Guaynabo. Rechazó que la brea fuera donada a cambio de alguna gestión, otorgación de contrato o aprobación de un proyecto de ley.

“Nada que ver. La agencia gubernamental donde yo asigno fondos que es la Autoridad de Tierras, cuando hago la asignación de fondos es directamente a los municipios, yo no hago nada directamente con compañías ni nada. Yo asigno, quien licita y hace la subasta es el ente gubernamental de las agencias o el municipio, el legislador no tiene nada que ver. En el caso de esas donaciones de brea yo contacté al senador Miguel Romero y él tenía un recurso que le estaba donando esa breas para diferentes comunidades”, dijo Navarro Suárez.

“Se ha evidenciado que (el representante) Luis Raúl Torres sale en un video con Miguel Romero anunciando brea antes de ser alcalde porque ese ente privado anunció: brea para que no se perdiera. Esa compañía nunca tuvo contratos con el Municipio hasta el día de hoy. Sé que licitó, no cumplió y lo descualificaron en septiembre de 2021. Esa es la historia. De ahí a empatar que hubo algo tras bastidores, se van a quedar con las botas puestas porque no van a encontrar nada”, agregó.

-¿Usted tiene alguna relación con el dueño de JR Asphalt?

“No sé quién es no lo conozco. Yo no conozco esa compañía, se que el nombre es JR Asphalt, yo no sé quienes son los directivos de esa compañía, no se nada al respecto.

-¿Cómo coordinó entonces la brea?

Lo coordiné con la oficina de Miguel Romero, ellos tenían ya la donación de la brea y el intercambio con la brea se hizo directamente con la urbanización para la movilización de los carros, pero de ahí para afuera… yo llegué el día que estaban embreando a tomar un video. Eso fue en la calle Las Flores de Montehiedra…

El representante Morales también acogió la investigación de Justicia. “Me parece que están haciendo lo que hay que hacer que es cuando un ciudadano no importa quién sea hace una alegación contra un funcionario público lo que dicta la ley es que hay que investigarlo y es lo que Justicia ha dicho, que va a investigar”, indicó el representante por el distrito 3 de San Juan.

“Yo promuevo que se haga una investigación y si el Secretario no hubiese hecho el anuncio, yo le hubiese requerido que hiciera la investigación porque para mí es bien importante que aquí se sepa la verdad, no medias verdades, no acusaciones de índole partidista o políticas, sino que se sepa la verdad. Puedo asegurar que cuando se culmine la investigación no va a haber señalamiento alguno, delito alguno porque no lo ha habido y nunca lo hubo”, expresó Morales.

-¿Usted hizo alguna gestión para esa brea con JR Asphalt?

“Ninguna”, dijo.

Sostuvo que de una subasta suya que figura en la Autoridad de Tierras para asfaltar una calle en su precinto, surge “que no hay ilegalidad alguna de lo que se hizo”.

También dijo que no conoce ni tiene relación con JR Asphalt. “No sé ni quien es el dueño, lo conozco, ahora mismo no se quienes son. Los legisladores no participamos de la junta de subastas de la Autoridad de Tierras, no sabemos la fecha en que se hacen, a quiénes se invitan y quiénes los invitan. Eso no lo hace el legislador, eso lo hace la Autoridad de Tierras”, indicó.

Tanto Morales como Navarro Suárez dijeron que no han sido contactados por autoridades federales en torno a esta controversia.