El gobernador Pedro Pierluisi indicó este lunes que esperará a ver qué ocurre con el proyecto sobre cambio climático que se pondrá ante la consideración de la legislatura para entonces tomar una decisión sobre el mismo, pero dejó claro que lo que llegue ante su consideración deberá contener “un balance” entre la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales.

“No lo tengo a la mano. Veremos qué suerte corre en la propia legislatura, porque eso es un borrador de un plan. Se suponía que se entregara desde el año pasado si mal no recuerdo, y se pidieron extensiones. Y ahora por fin se va a estar entregando. Eso tiene que ir a un proceso de vista pública en la Asamblea Legislativa, y en su momento llegará a mis manos”, explicó el gobernador.

Sin embargo, fue enfático en reiterar su postura de que “en ese tema siempre indico que es importante que tengamos un balance”

“Un balance, que es lo que provee nuestra propia Constitución. La Constitución de Puerto Rico habla de la conservación así como el aprovechamiento de nuestros recursos naturales. O sea, no solo es cuestión de conservarlos, también tenemos que aprovecharlos. Y hay que buscar un balance para que, por un lado, tengamos nuestros recursos naturales en buen estado, pero por otro que Puerto Rico siga progresando. Yo no voy a poner en entredicho, o no voy a afectar el progreso económico de nuestra gente, porque yo sé que eso es indispensable para todos los puertorriqueños y todas las puertorriqueñas”, sostuvo el gobernador.

Favorece medida contra el discrimen por peinados afro

Por otro lado, el primer mandatario sostuvo que se inclina a convertir en ley el proyecto legislativo que establecería la política pública del gobierno de Puerto Rico contra el discrimen racial hacia personas por llevar peinados africanos y texturas (alisados) de cabello.

“A base de lo que he visto en los medios, y aunque no acostumbro a hacer esto, tengo que decir que me veo inclinado a firmarlo”, aseveró el gobernador, en un breve comentario sobre la medida, sin entrar en más detalles.

El Proyecto del Senado 1282, radicado por petición de la joven afrodescendiente Alanis M. Ruiz Guevara, bajo la firma de las senadoras y el senador de las colectividades Movimiento Victoria Ciudadana y Partido Independentista Puertorriqueño, fue aprobado recientemente por el Senado, y pasa ahora ante la evaluación de la Cámara de Representantes.

Las expresiones del gobernador se dieron luego de una actividad en la que presidió el anuncio del regreso Mercado Urbano.