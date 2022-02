El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia enmendó esta tarde la orden ejecutiva sobre los requisitos de vacunación contra el COVID-19 en el sector educativo, confirmó La Fortaleza.

Las enmiendas van a dirigidas a permitir que en el corto plazo los estudiantes de 5 a 11 años de edad puedan asistir de forma presencial a los planteles escolares siempre y cuando hayan recibido su primera dosis, al igual que aquellos estudiantes de 12 años en adelante que hayan completado la serie inicial de vacunas.

En declaraciones más temprano a periodistas, el Gobernador aclaró que la autorización a que estos estudiantes asistan presencialmente a las aulas está sujeta que, en coordinación con las escuelas, completen el ciclo de vacunación en los términos correspondientes.

PUBLICIDAD

“Lo que he dispuesto para evitar que se desestabilice el sistema educativo es que a todo niño que comenzó el proceso de vacunación se le de seguimiento para asegurarse de que recibe la segunda dosis. Si no lo hace, ahí es que entonces no tendrá derecho a recibir la educación presencial. Eso es inmediatamente. Ya lo discutí con el secretario de Educación (Eliezer Ramos Parés)”, dijo Pierluisi Urrutia.

“De 12 en adelante la directriz es similar, pero tiene que ver con los refuerzos”, abundó el Primer Ejecutivo.

La orden ejecutiva anterior disponía que los estudiantes entre 5 y 11 años debían haber recibido ambas dosis para el 15 de febrero, al tiempo que los de 12 años o más, debieron haberse administrado el refuerzo para la misma fecha.

“En el caso de los estudiantes, ya tenemos más de la mitad de los que tienen 5 a 11 años completamente vacunados, y hay una cantidad, un 25 por cient0, que no se ha vacunado. La segunda dosis le falta a un cuarenta y tantos por ciento”, sostuvo el Gobernador tras participar frente al Capitolio en un homenaje póstumo a los policías que fallecieron en el cumplimiento del deber el pasado año.

Así mismo, Pierluisi Urrutia afirmó que de momento se inclina a mantener en vigor el resto de las órdenes ejecutivas en torno al manejo de la pandemia del COVID-19 hasta su expiración el 31 de marzo próximo.