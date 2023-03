HUMACAO. El gobernador Pedro Pierluisi indicó este miércoles que anticipa menos roces con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), pero dejó claro que acudirá a los tribunales, de ser necesario y si entiende que el organismo federal actúa de manera “irrazonable”.

“Anticipo menos controversias y conflictos con la Junta en los próximos años a base de la condición fiscal del gobierno, o sea, el gobierno está en una posición fiscal mucho más positiva de la que tenía en el pasado. Ya no tenemos la quiebra en las costillas, los recaudos de Hacienda están excediendo las proyecciones consistentemente. La mejor prueba de esto es el presupuesto que le estamos sometiendo a la Junta cumpliendo con los parámetros que nos dio la Junta y es un nivel de gastos mayor que el del año pasado”, sostuvo el gobernador tras participar de la feria de servicios denominada “Fortaleza por Puerto Rico”que se llevó a cabo en Humacao y en la que entregó once vehículos al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Durante su Mensaje de Situación de Estado, el primer ejecutivo anunció que el presupuesto del gobierno central para el próximo año fiscal ascenderá a $12,740 millones y el presupuesto consolidado será de $31,163 millones. Ahora corresponde que la JSF lo evalúe.

El gobernador sostuvo que “son tiempos diferentes” con la JSF impuesta por el Congreso para lidiar con la quiebra del gobierno central de Puerto Rico.

“Yo tengo personalmente -y mi equipo- una buena relación de trabajo con el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica”, afirmó.

Tan reciente como este lunes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó acoger el caso en el que el gobierno de Puerto Rico solicitó que la JSF tenga que adoptar normas que regulen cuando una ley puertorriqueña es inconsistente con el plan fiscal.

“El Supremo lo que hizo fue optar por no revisar una decisión del Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones en la que confirmó la revocación de varias leyes a solicitud de la Junta que hizo la juez (Laura) Taylor Swain. Sí uno de nuestros planteamientos en ese caso es que básicamente la Junta había sido arbitraria en esas decisiones y ahora el Supremo lo que dijo es ‘no vamos a entrar en eso’”, explicó el primer ejecutivo.

Cuestionado de si hay garantías de que el ente federal a cargo de las finanzas de la isla no sea arbitrario en sus decisiones, el gobernador alertó que actuaría si se produce una situación de esa índole.

“Si yo veo cualquier acción irrazonable de parte de la Junta, la voy a señalar y no descarto recurrir a los tribunales para hacer valer mi planteamiento. Espero que eso no ocurra consistentemente o regularmente porque veo que tenemos una mejor relación con la Junta”, señaló Pierluisi.

Ahora mismo, la JSF no ha dado su visto bueno a varios asuntos impulsados por El Ejecutivo como por ejemplo la propuesta reforma contributiva.

Pierluisi indicó que aún la Asamblea Legislativa no ha actuado sobre el proyecto de ley que viabilizaría la reforma contributiva propuesta. Respecto a la JSF, Pierluisi se limitó a decir que han mostrado receptividad con la iniciativa.

“La Junta no se ha expresado por escrito en cuanto al tema. Yo he tenido conversaciones con la Junta. Han estado receptivos. Puede ser que quieran hacer otros cambios a nuestro sistema contributivo. Yo no descarto eso”, dijo el gobernador.

De otra parte, Pierluisi defendió el contenido de su mensaje pese a las críticas que ha generado.

“Realmente yo estoy bien contento con la oportunidad que tuve ayer de rendirle cuentas al pueblo de Puerto Rico en cuanto a lo que ha hecho mi administración hasta el presente y lo que falta, y viene. El mensaje fue muy completo. Datos específicos en todas las áreas. En vez de estar criticando por criticar o por politiquería, que encuentren algún dato ahí que no sea correcto y lo señalen porque los datos hablan por sí solos. Hemos tenido buen progreso estos dos años, la reconstrución esta plenamente en curso”, sostuvo.

“Estamos teniendo la debida sensibilidad ante las necesidades del pueblo y de la fuerza trabajadora. Por eso, hablé de justicia social y en el área de calidad de vida son múltiples las iniciativas en curso que también las mencioné”, agregó.

La oposición política cuestionó el mensaje del gobernador por entender que no era certero y que no abordó problemas o temas vitales para los puertorriqueños como medidas para atajar la corrupción, la criminalidad, proteger el ambiente y acceder a una mejor sistema de salud.