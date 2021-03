El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi anunció hoy en una conferencia de prensa virtual la nueva Orden Ejecutiva relacionada al COVID-19.

Los cambios que anunció son los siguientes:

La nueva orden ejecutiva entra en vigor el lunes 15 de marzo hasta el domingo 11 de abril

Se modifica la restricción a la capacidad de los restaurantes en un 50 por ciento

Se aumenta la capacidad a los cines en un 50 por ciento

Reapertura de teatros en un 30 por ciento bajo estrictos protocolos que deben ser autorizados por el Departamento de Salud

Se autoriza las visitas a los ciudos de mayores, cárceles e instituciones juveniles

Se autoriza reapertura de head starts y early head starts

“La nueva orden –nuevamente- va a estar buscando evitar aglomeraciones. Evitar aglomeraciones. Yo no estoy listo para estar ahora permitiendo aglomeraciones a gran escala. Las restricciones en la ocupación de los establecimientos comerciales va a continuar en vigor. Puede ser que haya algún cambio, pero va a continuar en vigor. Y yo voy a estar velando que los lugares, sobre todo los lugares cerrados, no estén llenos de personas. No puede ser. Tenemos que guardar el distanciamiento físico entre las personas, utilizar mascarillas. Eso va a estar por buen tiempo”, abundó.