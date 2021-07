El gobierno de Puerto Rico firmó hoy un contrato de arrendamiento a 20 años con una empresa local Isla Borinquen LLC, para la construcción y operación de lo que será el primer centro de reparación y mantenimiento de embarcaciones comerciales y yates, en las instalaciones en desuso del Muelle 15, en Isla Grande.

El proyecto se desarrollará en un dique seco, que fue construido por la Marina de Estados Unidos en la década de 1940 y que fue posteriormente, fue adquirido por la Autoridad de Puertos (AP), pero no se ha utilizado desde el 2000.

El gobernador Pedro Pierluisi y el director de la AP, Joel Pizá Batiz encabezaron la firma del acuerdo junto con directivos de la empresa, entre ellos, el ex pelotero de las Grandes Ligas, Iván “Pudge” Rodríguez, socio inversionista de la compañía.

“No solo es un buen negocio para Puerto Rico, sino que nos va a proveer una nueva instalación, pues los arreglos de los botes van a poderse hacer aquí”, dijo el Gobernador.

“Esto representa una inversión aproximada de $12 millones por empresarios locales, que apuestan y creen firmemente en Puerto Rico”, sostuvo Pierluisi. Estimó que el proyecto podría tener un impacto económico anual de alrededor de $39 millones en la economía local y la creación de cientos de empleos.

El gerente general de Isla Borinquen, Ronald Schults dijo que en un principio se proponen crear 159 empleos.

“Para mí es un honor estar aquí. Estas son cosas que Iván Rodríguez siempre ha querido hacer por Puerto Rico”, expresó el astro del béisbol y miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, quien desde su retiro se ha dedicado a desarrollar varios negocios en la Isla. Rodríguez destacó que los yates siempre le han apasionado.

“Para mí es una alegría, el uno de mis sueños hacerlo realidad, hacer este proyecto que va a ser de muy buen beneficio para Puerto Rico. Lo que siempre he soñado es generar más empleos para Puerto Rico y no solamente, traer al empresario local, al de nosotros, a que sea parte. Tenemos el (empresario) que viene de Estados Unidos, pero siempre he querido que los empresarios locales sigan creciendo”, sostuvo.

El Director de la AP indicó por su parte, que por el uso de las instalaciones, Isla Borinquen pagará un canon mensual a la corporación pública de $32,709.69. También dijo que la AP recibirá el 5 por ciento de los ingresos brutos anuales en exceso de los primeros $6 millones, y cobrará la tarifa de atraque (“dockage fee”) a las embarcaciones que lleguen para recibir servicio.

“El dique mide aproximadamente 600 pies de longitud, 102 pies de ancho y 26 pies de profundidad, lo que lo posiciona como una instalación única en todo el Caribe para la reparación y mantenimiento de embarcaciones de hasta 400 pies de largo. Actualmente los comercios tienen que utilizar instalaciones en Nueva Orleans, las Bahamas o Islas Vírgenes para reparar o darles mantenimiento a sus embarcaciones, encareciendo su costo”, sostuvo el Titular de Puertos.

Pizá Batiz explicó que el 18 de agosto de 2020, la AP inició un proceso de Solicitud de Propuestas para conseguir un operador para establecer un centro de servicios de mantenimiento, reparación y reacondicionamiento (“MRO”) para diversos tipos de embarcaciones, incluyendo comerciales, yates y mega yates, entre otros, en el dique de carena.

Añadió que la propuesta fue adjudicada a Isla Borinquen LLC el 4 de enero de 2021. Dicha empresa y la AP firmaron un Memorando de Entendimiento (“MOU”) el 16 de abril de 2021, el cual estableció los acuerdos principales con respecto a los términos y condiciones del contrato.

Según el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado, Isla Borinquen LLC, se inscribió el 2 de mayo de 2018 y su dirección física es el Muelle 15.

“No estamos haciendo un muelle estamos revitalizando una obra para ponerla a funcionar. No regalar las empresas del gobierno sino ponerlas a producir”,indicó el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre.

El contrato de arrendamiento incluye estructura de dos plantas en el Muelle 15 de 1,536 pies cuadrados; Almacén A en el Muelle 15 de 36,770 pies cuadrados; Almacén B en Muelle 15 de 58,913 pies cuadrados; área del dique de carena en Muelle 16 de 65,473 pies cuadrados; perímetro del dique de carena en Muelle 16 de 128,243 pies cuadrados; área abierta de 49,000 pies cuadrados; derechos preferenciales al uso de 300 pies del Muelle 15; y el uso del rompeolas y porción de terreno en la esquina suroeste del Muelle 16 para colocar la compuerta del dique.