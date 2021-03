El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi ofrecerá hoy al mediodía una conferencia de prensa virtual para presentar la nueva Orden Ejecutiva relacionada al COVID-19.

La misma entrará en vigor a partir del próximo lunes 15 de marzo y según adelantó Pierluisi a principios de esta semana, la nueva orden buscará evitar aglomeraciones.

“La nueva orden va a estar buscando evitar aglomeraciones. Yo no estoy listo para estar permitiendo ahora aglomeraciones de gran escala”, dijo para agregar que la restricción en la ocupación de los establecimientos comerciales va a continuar en vigor.

Asimismo, el pasado lunes el mandatario no descartó la posibilidad de alterar la capacidad de ocupación en los restaurantes aunque dijo que los cambios a la orden no serían mayores.

“La nueva orden –nuevamente- va a estar buscando evitar aglomeraciones. Evitar aglomeraciones. Yo no estoy listo para estar ahora permitiendo aglomeraciones a gran escala. Las restricciones en la ocupación de los establecimientos comerciales va a continuar en vigor. Puede ser que haya algún cambio, pero va a continuar en vigor. Y yo voy a estar velando que los lugares, sobre todo los lugares cerrados, no estén llenos de personas. No puede ser. Tenemos que guardar el distanciamiento físico entre las personas, utilizar mascarillas. Eso va a estar por buen tiempo”, abundó.