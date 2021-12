Ante el imparable aumento de casos de COVID-19, el gobernador Pedro Pierluisi emitirá está tarde una nueva orden ejecutiva dirigida a imponer restricciones adicionales en cuanto al aforo o capacidad de asistentes en los comercios que venden alimentos y bebidas alcohólicas.

Así lo adelantó el Primer Ejecutivo durante una entrevista con Primera Hora, en la que analizó el impacto de la pandemia en Puerto Rico, incluyendo los aciertos en los planes de mitigación y el cambio de planes que ha provocado la rápida propagación de la variante Ómicron alrededor del mundo.

“Estoy reaccionado a una cantidad no antes vista de contagios y es mejor precaver que tener que remediar”, acotó Pierluisi.

PUBLICIDAD

Especificó que en esta ocasión el decreto que anunciará formalmente en la tarde del lunes está dirigido a los locales que propician actividades donde la gente se quita la mascarilla.

“Y sabemos que esto ocurren cuando se ingieren bebidas o consumen alimentos. Así es que voy a ser más restrictivo porque es ahí, en ese contexto, que no quiero aglomeración y quiero tomar todas las medidas para evitar los contagios”, subrayó el mandatario.

Usted ha sido puntual en el pasado ordenando cierres tempranos en este tipo de escenarios.

- Más bien ahora estoy enfocado en las restricciones, en el aforo y en la capacidad del local, que en los horarios. Lo que quiero evitar es la aglomeración de las personas sin mascarillas eso precisamente es lo que busco.

Gobernador, pero no hay forma de ir a una barra sin quitarse la mascarilla...

-Me voy a dejar llevar en este momento por las estadísticas y a base de lo que estoy viendo en los hospitales y no voy a llegar al extremo de cierres. No vamos a ver cierres, pero sí vamos a ver restricciones. Y es que tengo que ser así. Estas decisiones que tengo que tomar se basan en múltiples factores. El que predomina es la salud del pueblo, pero también a la hora de proteger la salud y el bienestar del pueblo tengo que evitar medidas demasiado drásticas... la solución a la pandemia no puede ser el encierro, eso fue en un momento dado, pero ya estamos en otro momento de esta gran lucha. Ahora tenemos pruebas, tenemos vacunas, tenemos tratamientos, tenemos la ciencia a nuestra disposición y tenemos mecanismos de vigilancia que jamás tuvimos.

PUBLICIDAD

Precisamente hoy entró en vigor la orden ejecutiva que indica que todos los restaurantes, barras, chinchorros, gimnasios, entre otros establecimientos, deberán requerir prueba de vacunación contra el COVID-19 o una prueba negativa realizada 48 horas antes de acceder al comercio. De esta manera, queda eliminada la alternativa de 50% de aforo para establecimientos que no requerían evidencia de vacunación o prueba negativa.

Asimismo, entra en vigencia otra orden ejecutiva vinculada al COVID-19 en la que se le exigirá a todo viajero doméstico -vacunado o no vacunado- presentar una prueba negativa de coronavirus realizada 48 horas antes de llegar a la isla.

Aquellos que no lleguen con prueba negativa tendrán dos días para realizarse el análisis en Puerto Rico o serán multados. Asimismo, las personas no vacunadas que viajen a Puerto Rico en vuelos domésticos también deberán hacer cuarentena de siete días, independientemente de que entreguen o no una prueba negativa de detección del virus.

Reacciona a situación en los cruceros

De otra parte, el Primer Ejecutivo dijo que esta tarde el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, así como el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá, se encuentran reunidos con líderes de la industria de cruceros para determinar nuevas medidas que regirán a los pasajeros que lleguen visiten a la isla a bordo de este tipo de transporte.

“No se ha tomado una decisión final porque como todo, yo llevo esto a la mesa y tengo todo un equipo de personas asistiéndome. Pero yo sí verbalicé el deseo de ir más allá de lo que establecen las guías de los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermeades) para los cruceros”, manifestó.

PUBLICIDAD

Dijo que su interés es que se aplique la misma norma que por decreto se asumirá a partir de hoy en los vuelos domésticos que llegan a la isla donde se le requiere a toda persona -vacunada o no vacunada- que presente una prueba negativa de COVID-19 realizada 48 horas antes de arriba a la isla. Además, se le impone a las personas no vacunadas, hacer una cuarentena y responder al monitoreo del sistema SARA Alert.

“Ahora mismo las guías de los CDC lo que les pide es que estén vacunados. Pero ya yo he visto que en algunos cruceros se dan los contagios como quiera. Así que lo que voy a requerir es que si uan persona va a bajarse del barco tiene que tener esa prueba negativa de 48 horaso menos. Y esa reunión, tocando estos temas, se están dando ahora mismo con la industria de cruceros, la Autoridad de Puertos, Salud y la Compañía de Turismo”, expresó sobre la reunión que se llevaría a cabo a partir de las 3:00 de la tarde.

¿Usted o su gobierno dio órdenes de desviar algún crucero que visitaría la isla porque está en un grupo de alerta de los CDC a causa de tener pasajeros con contagios?, le preguntó este diario.

“No me consta en este momento que eso sea así. Pero aquí estamos preparados a que si vienen casos positivos y por alguna razón requieren tratamiento médico, podamos dárselo. También tenemos una facilidad destinada a atender personas contagiadas que requieran hacer aislamiento o cuarentena. Pero, volvemos, lo que no queremos es que se baje un pasajero contagiado sin nosotros estar en sobreaviso. No queremos ese riesgo sin estar debidamente alertados. Y para evitarlo es que estoy inclinado a requerir la prueba negativa”, acotó al señalar que cualquier disposición sobre este asunto será informado por el Departamento de Salud.

PUBLICIDAD

Precisamente, el domingo atracó en San Juan el crucero Explorer of the Seas -cuyo puerto base es San Juan- con cerca de 50 casos positivos de COVID-19. A los cruceristas de este barco no se les permitió entrada a las islas de St. Kitts y Santa Lucía debido a los contagios.

Según explicó la epidemióloga del Estado, Melissa Marzán, todos los pasajeros contagiados deben permanecer en aislamiento y sus contactos cercanos en cuarentena. La agencia, aseguró, que mantendrá vigilancia sobre estas personas a través del Sistema SARA Alert, el mismo que se utiliza con los pasajeros que llegan al aeropuerto Luis Muñoz Marín.

La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) anunció la semana pasada que los muelles de San Juan recibirían 20,000 visitantes en 13 cruceros que atracarían en estos días. De acuerdo a CTPR los índices de vacunación sobrepasan el 98% entre pasajeros y tripulantes.

De los 13 cruceros que atracaron o atracarán en Puerto Rico esta semana, nueve recibieron estatus amarillo y están bajo investigación, o permanecen bajo monitoreo, por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) tras reportarse brotes.

Los cruceros bajo estado amarillo que atracaron o atracarán en Puerto Rico son: Carnival Mardi Gras, Carnival Conquest, Explorer of the Seas, Holland America Nieuw Amsterdam, Royal Caribbean Celebrity Apex, Silversea Cruises Silver Spirit, Princess Cruises Regal Princess, Norwegian Epic, y el Silver Whisper de Silversea Cruises.

Marzán había adelantado a Primera Hora que la agencia evaluaba qué medidas se tomarán con los cruceros que están previstos a visitar la isla esta semana.

¿Se descarta no dejarlos desembarcar?, le preguntó Primera Hora a la epidemióloga.

“Esa decisión está bajo evaluación... es una decisión que toma el equipo de vigilancia en conjunto cuando se recibe toda la información (de casos positivos) del barco”, respondió.