A pesar de que se han reportado unos 396 casos positivos al COVID-19 en los planteles escolares del país, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, aseguró que a nadie debe sorprenderle esa cifra, además de insistir en que los alumnos están más seguros dentro de las escuelas.

Asimismo, señaló que, la cantidad de infecciones confirmadas por el secretario interino del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, que representan 296 contagios entre estudiantes, se dan en un universo de 170 mil alumnos matriculados en el sistema público.

Sus expresiones surgieron durante una conferencia de prensa con motivo de la inauguración de la pista de aterrizaje del aeropuerto regional Eugenio María de Hostos en Mayagüez, a donde rechazó que estos casos hayan ocurrido en los mismos salones de clase.

“Ese número de contagios no debe sorprenderle a nadie, y en vista de la cantidad de alumnos que tenemos en las escuelas, que son más de 170 mil, pues, es una cifra que lo importante es atenderla. Hay que seguir vigilantes, que se siga el protocolo que ya estableció el Departamento de Salud que hasta lo revisó, lo actualizó, y entonces, también estar bien pendientes de si ocurre transmisión dentro de los planteles. Hasta el momento, por la información que me ha llegado, eso no ha ocurrido”, aseguró.

“Ahora bien, puede ser que en cualquier momento dado tienes que cerrar un salón y tomar medidas y eso se debe hacer. Los directores y directoras escolares y los enfermeros y enfermeras que laboran en el Departamento de Educación, así como los epidemiólogos que asisten al DE en todos los municipios están con las mangas enrolladas atendiendo esto”, sostuvo.

Pierlusi Urrutia reiteró que el peligro de contagio para los menores, especialmente el renglón menor a los 12 años, quienes no están vacunados, es mayor en las casas y otros lugares a donde acuden con sus padres.

“Lo importante para los padres es saber que sus niños están mejor y más protegidos en los planteles que fuera de los planteles. En los planteles hay mejores medidas que las que puede haber fuera de los planteles porque ahí se exige el uso de mascarilla, se propicia que se laven las manos frecuentemente, que mantengan distancia entre ellos, la entrada a los planteles está muy restringida”, argumentó.

“Peor es que estén en la calle, realmente. Peor es que estén, para colmo, expuestos a pudiera ser familiares o amistades que no están vacunados o vacunadas. Sabemos que en los planteles se exigió vacunación para todos o pruebas negativas, en el caso del personal docente es vacunación, en el caso de los estudiantes, algunos no pueden ser vacunados todavía, los que tienen menos de 12 años, pero, otra vez, están más expuestos fuera que dentro de las escuelas”, acotó.

Cabe destacar que, de acuerdo con la información divulgada por el secretario interino del DE, el 81.8% de los casos confirmados corresponden a menores que no han podido inocularse.