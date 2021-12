El gobernador Pedro Pierluisi adelantó que el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez -arrestado por las autoridades federales por alegadas acciones de corrupción- tendrá sustituto en la poltrona municipal mediante una elección especial que se efectuará en o antes de los próximos 30 días.

Además, el Primer Ejecutivo volvió a lamentar las incidencias corruptivas en las que se ve involucrado el ejecutivo municipal de Guaynabo, quien fue acusado este jueves por un gran jurado federal de tres cargos por conspiración para cometer soborno y pago de comisiones ilegales con fondos federales, ayuda y asistencia en la comisión del delito de soborno y extorsión so color de autoridad.

Al filo del mediodía trascendió que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) suspendió sumariamente de empleo a Pérez, quien tiene prohibido el acceso a la alcaldía, a celulares, vehículos, tarjetas de crédito o cualquier propiedad municipal. La vicealcaldes, Luisa Colón García, deberá hacerse cargo, a su vez, de despojar al imputado de las propiedades. Esta acción queda vigente hasta que termine el caso federal contra Pérez. El arrestó ocurrió el 9 de diciembre, Día Internacional Contra la Corrupción.

“Ahora lo importante, y lo van a ver que lo voy a hacer, es que aqui va a haber un proceso inmediato para sustituir al alcalde de Guaynabo. Va a ser un proceso eleccionario como tiene que ser, como lo requerido en ley. Dentro de próximos 30 días habrá una elección especial para sustituir al alcalde. Mientras tanto, nos vamos a ocupar que no se afecte la administración pública en Guaynabo. De igual manera, la Federación (de Alcaldes), los miembros federados, tendrán que elegir un nuevo presidente o presidenta para que dirija la federación a la mayor brevedad posible”, dijo Pierluisi.

Temprano en la mañana el gobernador envío unas declaraciones escritas en las que solicitó que efectivo “inmediato” el alcalde de Guaynabo presente su renuncia tanto a la alcaldía como a la Federación. Al momento, esta acción no ha ocurrido.

“Por lo que me están diciendo lo va a hacer porque, sino lo hiciera, voy a utilzar todos los mecanismos legales a mi alcance para que así sea”, advirtió el gobernador a la prensa tras participar de la inauguración de un proyecto de vivienda mixta en Caguas.

Asimismo, el mandatario volvió a describir lo frustrado y enojado que está tras lo ocurrido con el alcalde de Guaynabo, uno de las figuras con posiciones de importancia dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Lo siento en el alma, o sea estoy bien defraudado y bien molesto con esta situación que ha surgido con el alcalde de Guaynabo. El estándar de conducta, el nivel de conducta que espera el pueblo de los altos funcionarios de gobierno tiene que ser el más alto... este es un asunto muy serio que le hace daño al municipio injustamente y a los residentes de Guaynabo, así como a la organización o el organismo que él presidió hasta el día de hoy que es la Federación de Alcaldes”, abundó.

Aunque dijo que el gobierno estatal mantiene comunicación constante con las autoridades federales y no precisó si hubo alguna conversación particular sobre los recientes arrestos, el gobernador aseguró lo siguiente: “yo no esperaba esta situación y es repudiable, reprochable. Es una barbaridad”.

“Por eso exigí que deje a un lado el cargo que tiene como alcalde inmeditamente y que deje el cargo que tiene como presidente de la Federacion de Alcades, inmediatamente”, expresó en varias instancias al resaltar que su mensaje es “alto y fuerte para todos los funcionarios públicos de Puerto Rico”.

De paso, le lanzó un mensaje a los políticos -más allá de los afiliados al PNP- a considerar entregarse a las autoridades si están involucrados en actos de corrupción.

“El que haya cometido un delito de corrupcion o el que esté pensando hacerlo que se atenga a las consecuencias. Aquí vamos a continuar trabajando en equipo con las autoridades federales... si se repite, irrespectivamente de qué partido, afiliación, puesto que tenga quien sea que le falla al pueblo, lo que va a encontrar es un repudio total de mi parte. No tengo tolerancia alguna para esto. A la primera que yo ve que alguien incurre en conducta corrupta inmediatamente tiene que estar fuera del gobierno, sea del partido que sea o esté en el puesto que tenga. Nada de eso es relevante. No es relevante ni la afiliación ni amistad. Aquí no hay excepciones”, subrayó.

Se le preguntó si había conversado con otros exalcaldes o figuras que se vinculan a posible pesquisas federales de corrupción. Pierluisi respondió que su proceder es hacer la advertencia pública que ha manifestado durante los pasados días.

“Quien sea que haya incurrido en acciones de esta naturaleza que se salgan del medio, que dejen sus puestos y que cooperen con las autoridades federales porque vemos que cuando cooperan puede ser que salgan mejor del caso que tienen en las costillas”, puntualizó.

Gobernador entiende que la Palma no se ve afectada por controversias con alcaldes del PNP

De otra parte, el gobernador rechazó que la imagen del Partido Nuevo Progresista se vea lacerada por el reciente arresto por corrupción del alcalde de Guaynabo y la adminisión de culpabilidad por actos similares del ejecutivo municipal de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, ante las autoridades federales.

Aludió a que la corrupción “no tiene colores” y que se ha corroborado corrupción en altos funcionarios de ambos partidos principales (incluyendo al Partido Popular Democrático) tanto en funcionarios de la Rama Ejecutiva o Legislativa, como en los municipios.

“Ahora la corrupción que se ha visto en estos dias está circunscrita a las alcadías y entonces tenemos que ser bien firmes y claros atajánadola, venga de dónde venga”, acotó al mencionar que entre los arrestados este jueves también figura el vicealcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez. Este municipio es liderado por el alcalde popular José Luis Cruz.

“Esto no tiene que ver con partidos, ni colores, ni ideologías. Algunos dicen, los que nunca han tenido a su cargo la administración pública, que están excentos. Pues, no están exentos porque aquí hemos visto corrupción irrespectivamente de la ideologia de las personas y, lamentablemente, pudiera seguir ocurriendo. Lo importnate es que estemos organizados como lo estamos porque estamos trabajando hombro con hombro con los federales. Y voy a decir algo que he dicho en otras ocasiones: no mezclen la cuestión ideológica. Cuando el FBI y la Fiscalía Federal actúan son buenas noticias para Puerto Rico y les doy la bienvenida y les doy el agradecimiento a las autoridades federales porque intervienen en estos casos”, manifestó.

Pierluisi dijo que tampoco es momento de cuestionar por qué los arrestos los llevaron a cabo los federales y no las autoridades locales. Defendió la labor del Departamento de Justicia y de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), aludiendo a que han “procesado siete casos a nivel de la fiscalía especial en lo que va de año y veintitantos casos de corrupción”.

De hecho, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, informó que la agencia solicitó a la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico la entrega de evidencia “que nos permita procesar los delitos que pudieron haber cometido en la jurisdicción estatal los alcaldes y otros funcionarios arrestados hoy y en días recientes”.