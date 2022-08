Aunque la designación de la persona que dirigirá la Oficina de la Procuradora de las Mujeres aún está bajo evaluación, el gobernador Pedro Pierluisi expresó que la exlegisladora y exsecretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Zoé Laboy, es una “candidata potencial”.

“Ella obviamente es una candidata potencial. Es alguien que toda la vida ha defendido causas como las de las mujeres. Pero no he tomado la decisión todavía. No he tomado la decisión de designar a nadie”, acotó el Primer Mandatario al ser abordado por la prensa sobre la posibilidad de que Laboy cubra la vacante que surgió tras la renuncia a ese organismo por parte de Lersy Boria, quien se ha dicho ocupará el puesto de subsecretaria de Estado.

“Estoy elogiando a Zoé Laboy que quien como ustedes saben, se ha desempeñado como Secretaria de Corrección y Rehabilitación. Se desempeñó de igual manera como senadora, secretaria de la Gobernación, entre otros puestos. Es una reconocida abogada, activista en defensa de las mujeres y los derechos de las mujeres. Así que tengo que elogiarla. La conozco muy bien, pero no he tomado la decisión, así que no quiero estar adelantándome a un proceso que no, necesariamente, se va a dar”, puntualizó Pierluisi.

En una entrevista reciente con Primera Hora, Laboy dijo sentirse “honradísima” de dirigir la Procuraduría, pero no quiso abundar si ha recibido algún acercamiento por parte de La Fortaleza.

Se le inquirió saber al gobernador si las mismas cualidades que describió sobre Laboy las posee la legisladora Wanda del Valle, quien fue endosada por representantes como Edgardo Feliciano, Lisie Burgos y José “Memo” González para que ocupe la posición.

“Wanda Del Valle también la conozco. Una excelente representante y ha salido a relucir también en los medios, que quizás pudiera ser una opción...Realmente los nombres que se han mencionado todos son positivos desde mi punto de vista, pero estas son decisiones que yo tomo sopesando muchos factores y cuando la tome, la anuncio y, entonces, la discutimos en detalle”, respondió.

La posición de Procuradora de la Mujer es por el término de diez años, su función es fortalecer y hacer cumplir la política pública que garantizan los derechos humanos de la mujer.