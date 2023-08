El gobernador Pedro Pierluisi considera que la controversia por la aprobación de enmiendas al Código Electoral en la Cámara de Representantes es un asunto de “protagonismos” entre portavoces del Partido Popular Democrático (PPD), al tiempo que invitó al liderato de la Pava a mejorar la comunicación y evaluar con detenimiento el proyecto que pasó a consideración del Senado de Puerto Rico.

“Me gustaría que dejemos los protagonismos a un lado y que seamos pragmáticos, realistas”, fue la primera reacción del primer ejecutivo y presidente del Partido Nuevo Progresista, al ser abordado sobre el tema.

El lunes, la sexta sesión ordinaria en la Cámara de Representantes descargó y aprobó una medida de la autoría de su presidente, Rafael “Tatito” Hernández, para enmendar el Código Electoral 2022, aun cuando el secretario general del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, desautorizó a líderes populares a negociar o discutir cambios al Código sin la intervención del presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz.

Hernández dijo en declaraciones escritas que la medida aprobada abría el diálogo necesario “para alcanzar, en esencia, el 100% de las propuestas del PPD contemplados en el sustitutivo de los proyectos de la Cámara 4 y 114 y del proyecto del Senado 909, que van dirigidas a la médula del problema”. Agregó que, “con la aprobación de estas enmiendas, la Cámara de Representantes actuó y mantenemos la esperanza de mejorar nuestro estado de derecho para tener un proceso más justo de cara a las próximas elecciones”.

Las molestias ante lo ocurrido fueron evidentes entre portavoces del Partido Popular, incluido Ortiz, quien advirtió que como presidente del colectivo y de la Conferencia Legislativa del PPD no tolerará lo que pasó. De otra parte, trascendió que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, adelantó que en ese cuerpo legislativo no hay espacio para atender las enmiendas.

“Ejerceré todas mis facultades para hacer cumplir el reglamento del Partido Popular y aplicar las sanciones correspondientes. El PNP y Edwin Mundo no pueden dictar las determinaciones del Partido Popular. Por demasiado tiempo, nuestra colectividad ha sido víctima de la indisciplina y del poco respeto de nuestro propio liderato a nuestras normas internas”, sentenció Ortiz.

El gobernador afirmó que había un interés en la Asamblea Legislativa por hacerle mejoras al Código Electoral, por lo que autorizó a al comisionado electoral alterno del PNP, Edwin Mundo, y al liderato del partido, a entrar en un “proceso de negociación”. Detalló que esa dinámica ocurrió y había consenso entre los dos principales partidos, pero que hubo coincidencia con el nombramiento de un nuevo presidente en el PPD con la entrada de Ortiz.

“Entonces, quiso (Ortiz) insertarse en el proceso y el problema fue que llega a unos acuerdos con otros partidos, deja afuera a mi partido (PNP) y eso no prosperó”, acotó en referencia a gestiones realizadas en la pasada Asamblea Legislativa y que provocaron cambios en la medida que fueron aprobadas en el Senado sin el apoyo de los legisladores novoprogresistas. Posteriormente, el proyecto recibió un veto de bolsillo.

En este nuevo intento por modificar el Código Electoral, el gobernador hizo una invitación a Ortiz a echar un ojo a lo aprobado el lunes en la Cámara Baja.

“Que evalúe lo que se aprobó en Cámara y se dé cuenta que si no tiene el apoyo de los legisladores de mi partido no va a haber mejora alguna al Código Electoral... si quieren mejorar el Código Electoral tienen que sentarse con mi delegación, con el liderato de mi partido, que tiene instrucciones de ser más flexible. Si no lo hacen pierden la oportunidad. Ahora la bola pasó a la cancha del Senado”, subrayó.

Pierluisi negó que se esté excluyendo del proceso al liderato de la Pava, al tiempo que expresó que cualquier animosidad entre portavoces es un “asunto interno entre el presidente del PPD y sus delegaciones”.

“Yo no tengo ningún problema de comunicación con los míos. Yo trabajo perfectamente bien con el portavoz de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, como con el portavoz del Senado, Thomas Rivera Schatz. Y trabajo bien con mi experto en el tema electoral, Edwin Mundo. Lo que tiene que hacer el presidente del PPD es trabajar con los suyos para que, entonces, se llegue a un consenso entre los dos partidos principales. Y ustedes me dirán: ‘ah, pero es que los queremos a todos (los partidos)’. Bueno, pero si te pones así de idealista no vas a lograr mejorar algo porque quienes tienen los votos para que esto se dé son los del PPD y los del PNP. Así que lo que tiene que hacer el nuevo presidente del PPD es tener, como dije al principio de mis expresiones, una actitud más pragmática...si van con esa actitud, van a lograr mejoras, sino perdieron el barco”, manifestó Pierluisi al agregar que “la vida no es perfecta ni ideal, particularmente, cuando tenemos un gobierno compartido, por no decir dividido”.

Sobre las alegaciones de exclusión que se han hecho desde el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) el gobernador dijo que “ya se sabe que, por ejemplo: nosotros (PNP) estamos en contra de los llamados pivazos y si lo que quieren es revivir el voto de los pivazos no van a contar con nuestro apoyo. Y de igual manera, si lo que están propiciando es candidaturas coligadas ya también plantamos bandera de que eso no es aceptable”.

Con relación a las candidaturas por acumulación aseguró que en el penepé “podemos tener flexibilidad”.

De igual forma, subrayó que hay espacio para escuchar algún “planteamiento razonable” de parte de otros partidos de minoría.