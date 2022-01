El gobernador Pedro Pierluisi pidió este jueves a la Legislatura que “acaben de resolver” el “tirijala” que dice se ha formado entre los representantes y senadores para darle paso a una nueva reforma laboral.

Afirmó, en una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza, que ni siquiera le interesa que aprueban el proyecto de administración que presentó a principios de mes con relación a esta reforma. Solo abogó por que se introduzcan algunos cambios que recomienda en la propuesta que deseen. Dijo que con su medida solo buscaba “errores por inadvertencia” y no protagonismo.

Alegó que el “tirijala” que se ha formado se debe a que entre el Senado y la Cámara se reclaman cuáles son las medidas que se deben aprobar para darle paso a los cambios laborales.

PUBLICIDAD

Según indicó el mandatario, “los señalamientos que yo hice no son tantos”.

Entre otras cosas, comentó que no se deben eliminar unas reclamaciones que tiene la clase trabajadora cuando reciben su paga. Además, dijo que no es justo darle doble paga a los jóvenes que estudian y a los jóvenes que no estudian se le limitan los derechos.

“Si no quieren atender el proyecto que yo sometí, pues que enmienden el proyecto que tienen para arreglar eso”, sostuvo.

El gobernador dijo que su finalidad es que se apruebe una reforma electoral. Ante tal meta, el reclamó los legisladores “que cedan en lo que tienen que ceder, que dejen un protagonismo a un lado y que me llegue un buen proyecto de reforma laboral para yo firmarlo”.

“Si lo que pasa es que el protagonismo se mete en el medio, si no quieren darle paso al proyecto que yo sometí de administración, que lo somete mi delegación, pues, entonces, sometan las enmiendas al proyecto que están allí pendiente. Si no lo hacen, pues, veremos. Vamos a ver qué acaba en mi despacho. Yo tengo toda la intención de darle paso a la reforma laboral”, agregó.