El gobernador Pedro Pierluisi afirmó hoy que está determinado a buscar su reelección por otro término y que anticipa no tener retador dentro de su partido.

El también presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) sostuvo que espera que en su colectividad todos vuelvan a correr por los mismos puestos, con la intención de retener la gobernación y la comisaría residente y recuperar el control de la Legislatura y la mayoría de las alcaldías.

Asimismo, descartó los rumores de que la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, lo fuese a retar para la gobernación.

“Este partido es un partido democrático, no de nombre, sino de hecho. No vislumbro que tendremos una primaria a la gobernación. Lo digo con el mayor respeto. No lo vislumbro, porque veo que todos estamos bien enfocados en que revalide el equipo, es decir, que se retenga la gobernación, que se retenga la comisaría residente, que retomemos el control de Cámara y Senado, y tengamos por lo menos una mayoría de todas las alcaldías”, afirmó Pierluisi.

PUBLICIDAD

Aceptó que siempre pueden surgir rumores de retadores, ya sea porque haya “algunos sembrando cizaña”, porque vengan de partidos rivales, y hasta de “algunos que defienden a alguna líder en particular”, sea la comisionada residente u otros líderes del PNP que tienen sus seguidores “y les desean lo mejor y quizás se ponen impacientes y dicen, ‘vamos que sea ahora, no esperemos cuatro años más, vamos a hacerlo ahora’”.

“Pero yo, si me preguntas genuinamente, yo no lo veo venir (un retador o retadora en primarias)”, reiteró.

Haya o no retadores, Pierlusi insistió en que “ya mi decisión está tomada, porque yo lo he dicho en arroz y habichuela, aquí hay obra para cuatro años, llevamos un año y medio. Me quedan exactamente seis años, seis meses y dos días en la gobernación”.

Las expresiones de Pierluisi se dieron durante una conferencia de prensa en la que el PNP presentó a los funcionarios que aspiran a dirigir el organismo de Servidores Públicos Progresistas del PNP.

Según se anunció, Jaime “Jaimito” Torres Rodríguez, empleado por más de 26 años en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), es quien aspira a presidir el organismo. Ana Feliciano, del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), y Enrique “Kike” Ruiz Gerena, de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, aspiran a la vicepresidencia.