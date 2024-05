El gobernador Pedro Pierluisi salió en defensa de los jefes de agencia y funcionarios que respaldan su aspiración de reelección, luego de comentarios que hizo durante el fin de semana su rival en la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) por la gobernación, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, quien sostuvo que, de convertirse en gobernadora, limpiaría la casa.

“Es una cosa increíble. O sea, las expresiones que acaba de hacer la comisionada yo no las había escuchado de líderes del Partido Popular Democrático (PPD). Decir que va a limpiar la casa, ¿qué manera de expresarse es esa? ¿De qué está hablando?”, condenó el gobernador.

“Aquí estamos hablando de personas serias, honestas, profesionales, servidores públicos. ¿Estar limpiando la casa, a qué se está refiriendo con eso? Eso es una falta de respeto, a medio mundo en el gobierno, no solamente a dos o tres, no solamente al secretario de Salud. Eso no es la forma y manera de estarse refiriendo a personal que está, sí, que tienen puestos gerenciales en el gobierno, y que están dando un servicio al pueblo de Puerto Rico”, agregó.

En entrevista con NotiUno, González Colón reiteró que de ser gobernadora, no retendría a ningún jefe de agencia.

“No. La gente en Puerto Rico quiere un cambio y eso equivale también a un cambio en la visión de cada una de esas agencias para que entonces el Gobierno dé servicios, para que se le resuelva a la gente... Las agencias en Puerto Rico tienen una función y es resolverle y mejorarle la calidad de vida de la gente ”, destacó la comisionada residente.

Pierluisi sostuvo que no le sorprendería que algunas personas de otros partidos hicieran expresiones similares “y estaría de más de todas maneras”.

“Pero que venga de la comisionada me parece totalmente fuera de lugar y desafortunada”, insistió.

El gobernador calificó de “otro disparate más” la alegación de González Colón de que se han perdido unos $10 millones en subsidios federales en el área de salud, y denunció que su rival “habla con generalidades, dando golpe y porrazo a diestra y siniestra”.

“Gracias a Dios quedan 27 días para esa primaria. Así que, pues, esperemos que no siga esa tiraera. De mi parte no la van a tener. Pero sí, tengo que salir en defensa de un gran número de servidores públicos a quien ha hecho referencia de una manera totalmente irrespetuosa”, indicó.

El gobernador condenó además que estuvieran “carpeteando” a personas por ser militantes o afiliados del PNP y recordó que “aquí hay una democracia, una libertad de asociación”.

“¿De cuándo acá estar afiliado al Partido Nuevo Progresista inhabilita a alguien de estar desempeñando un cargo en el gobierno?”, cuestionó Pierluisi, agregando que “sí espero que los jefes de agencia de mi administración se defiendan ante ataques contra su reputación y su desempeño”.

Las expresiones del gobernador se dieron luego de una conferencia de prensa en la que se presentó la aplicación del nuevo mapa interactivo del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), que permite ver el progreso de todos los trabajos de reconstrucción en las carreteras.