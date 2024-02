El gobernador Pedro Pierluisi defendió este lunes el sistema de validación de endosos para candidatos políticos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), asegurando que el sistema “funciona”, a pesar de que ha estado recientemente en bajo cuestionamiento ante denuncias de irregularidades que habrían llevado a vaciado de listas y fraudes.

“Yo creo que está fuera de lugar estar minando la credibilidad de la Comisión, cuando nuestra Comisión Estatal de Elecciones se usa de ejemplo a nivel, no solo de Estados Unidos, sino internacionalmente”, afirmó el gobernador.

Acotó que los contratiempos ocurridos en las pasadas elecciones “fue otra situación, porque ahí estábamos hablando de una elección en medio de una pandemia”, y se trató de “situaciones extraordinarias”.

“En esta (elección), tanto a nivel de primarias como de elección, yo lo que anticipo es que es un proceso normal. Han surgido unas situaciones con la tecnología que se está utilizando, pero se están tomando cartas en el asunto”, indicó.

Refiriéndose en particular a los endosos a candidatos, sostuvo que “el sistema actual lo que provee es que la persona que da el endoso recibe o un texto o un correo electrónico, y tiene la oportunidad de, si no lo dio, ahí mismo quejarse, levantar la situación, y creo que hay un término de cinco días para que eso se haga”.

“Lo que están planteando ahora, a futuro, es que dentro del sistema electrónico que se está montando, pues también en cualquier momento alguien pueda ver a quién yo endosé, o sea, a quien endosó, y que el sistema le provea esa información. Eso es lo que se pudiera hacer a futuro”, comentó Pierluisi.

“Pero, por lo que estoy viendo, no hay tantos incidentes de alegados endosos fraudulentos. Los pocos que hay están bajo investigación. Y sabremos ya el resultado de esa investigación”, agregó.

Insistió en que, ese mecanismo de “enviar un mensaje de texto o correo electrónico a la persona que da el endoso”, de manera que pueda verificar si en efecto concedió ese endoso y no se trate de alguien falsificándolo, “está muy bien, es una medida muy buena para que cualquiera pueda detectar, ‘espérate si yo no he dado ningún endoso”.

“O sea que el sistema está muy bien diseñado. La única herramienta que se está hablando aquí de tener, a futuro, es que tú en cualquier momento, cualquier elector, entre al ER o cualquier otro sistema electrónico de la Comisión, y pueda ver todos los endosos que dio. Eso es lo único”, continuó defendiendo Pierluisi.

“Pero el sistema está bien diseñado, y todos los que dieron endosos pues recibieron esos textos o correos electrónicos y, si había algo raro, podían decir, ‘espérate que yo no lo he dado’, que es lo que lo que pasó, pero en muy pocos casos”, reiteró.

Sobre una de las controversias vinculadas a las denuncias de presuntos endosos fraudulentos, que toca en particular al hijo de un candidato primarista a comisionado residente por el Partido Nuevo Progresista (PNP), el capitán naval Elmer Román, el gobernador sostuvo que “ahí hay una investigación en curso” y no comentaría sobre dicha polémica.

“Ya veremos el resultado de esa investigación. Así que yo no voy a estar haciendo expresiones en cuanto a lo que ocurrió o no ocurrió en cuanto a los endosos que están en cuestión o están siendo investigados”, indicó Pierluisi.

En específico, la controversia a la que hacía referencia el gobernador surgió luego que el director de su campaña a la reelección, Edwin Mundo, acusara al hijo de Román, un menor de 19 años, de participar de un esquema de vaciado de listas para conseguir endosos para su padre, quien está corriendo como parte del equipo de la candidatura a la gobernación de Jenniffer González, rival de Pierluisi en las primarias del PNP.

Román catalogó la acusación de “total mentira” y “ataque bajo y cobarde”, y advirtió que tomaría acciones legales contra Mundo.

Por otro lado, y en un tema relacionado también a las elecciones, el gobernador afirmó que, aunque no descarta que pueda hacer una designación para la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), por el momento la presidenta interina mantiene la agencia “estable” y “en funciones”.

“La presidenta interina, Jessica Padilla, está haciendo una excelente labor”, afirmó Pierluisi. “Como he dicho anteriormente, no descarto hacer una designación, pero tendría que ser que yo esté seguro que no va a pasar por un calvario en el Senado de Puerto Rico y en la Cámara, porque si mal no recuerdo para ese cargo creo que hay confirmación de ambos cuerpos”.

“De todas maneras, no se descarta, pero mientras tanto la Comisión está en funciones, está estable, la jueza Padilla está haciendo una labor excelente, así que no hay por qué preocuparse”, insistió el gobernador, en expresiones emitidas luego de la ceremonia de reconocimiento de Valores del Año de la Policía de Puerto Rico.