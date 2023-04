En momentos en que el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández condiciona la aprobación de iniciativas del Ejecutivo a cambio de la aprobación de tres medidas, entre ellas, las enmiendas al Código Electoral, el gobernador Pedro Pierluisi dijo este martes que no suele hablar en términos de negociar y que más bien está confiado en resolver las diferencias.

Pierluisi reveló que mantiene un “diálogo” con los presidentes legislativos con el objetivo de renominar al juez Francisco Rosado Colomer y dejarlo a cargo de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de cara a las elecciones del 2024.

“Estoy atendiendo las tres medidas. O diría yo que estamos colectivamente atendiendo las tres medidas que identificó el presidente de la Cámara y lo que espero es que resolvamos las diferencias en las tres y entonces se atienda el asunto del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones como es debido”, dijo Pierluisi.

Hernández reiteró su postura de negociar con El Ejecutivo a cambio de la aprobación de medidas. Mencionó el proyecto que establece parámetros para cumplir con la ley federal Family First en el Departamento de la Familia, el proyecto sustitutivo para agilizar el proceso de permisos y evitar la devolución de fondos federales a causa de la burocracia y las enmiendas al Código Electoral.

“Él usó esa expresión. Usualmente yo no me expreso de esa manera. No es mi manera de ser, mi estilo”, indicó el gobernador quien reiteró que él se mantiene en “diálogo”.

“Es bien importante que esa entidad (CEE) esté estable. Esté en buuenas manos. Pienso que el presidente de la CEE ha hecho un excelente trabajo hasta el día de hoy”, opinó Pierluisi.

Se mostró confiado en que se identifiquen “soluciones” para cada una de las medidas que mencionó Hernández.