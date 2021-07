El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi informó hoy que esta tarde estará anunciando una orden ejecutiva sobre la vacunación contra el COVID-19.

“Esta tarde yo emito otra orden ejecutiva. Ahí voy a estar tocando el tema de la vacunación, no voy a entrar en todos los detalles, pero lo que estoy propiciando es que se acaben de vacunar los que no se han vacunado salvo a aquellos que tengan una causa justificada”, reveló Pierluisi en Noticentro al Amanecer por Wapa.

Ayer, Pierluisi adelantó que evaluaba imponer, mediante orden ejecutiva, la obligatoriedad de vacunarse contra el COVID-19.

“Realmente, los hospitales están bajo control. Nuevamente, los contagios sabemos dónde se están dando, es en personas no vacunadas. O sea, que la solución es que se vacune. Si quieres que los contagios bajen, que se vacunen. No hay que ser ni médico ni epidemiólogo para saber eso”, puntualizó.

Agregó que “estoy enfocado en buscar la manera de que se acaben de vacunar los que no los hayan hecho, si es que no tienen una causa justificada para no hacerlo”.

Mientras, estipuló que la recomendación que ha dado el Departamento de Salud es que las personas sigan utilizando las mascarillas en lugares cerrados, aun cuando estén vacunados. Por ello, no cree que sea necesario establecer una nueva regla sobre este aspecto.

Sin embargo, dejó claro que su intención es “buscar la forma y manera de propiciar que todos se vacunen, salvo los que tengan una justificación razonable”. Por ello, es que evalúa la posibilidad de establecer tal obligatoriedad mediante orden ejecutiva.

Comentó que no es necesario crear un proyecto de ley que pase el cedazo de la Legislatura. Señaló que el estado de emergencia sigue en vigor, “así que por vía de orden ejecutiva se puede establecer cualquier otro requerimiento”.

“Como dije, todo está bajo evaluación. Cuando yo tome una decisión es por el bien del pueblo. Y en este caso, ya les he advertido que realmente se cae de la mata que en donde nos tenemos que enfocar es en la vacunación”, puntualizó el ejecutivo.