El gobernador Pedro Pierluisi sostuvo esta mañana que espera que la discrepancia entre las propuestas de presupuesto del gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pueda resolverse y el ente fiscalizador acepte su llamado a que no se recorten más fondos, en particular a los municipios.

El gobernador sostuvo que su optimismo descansa en parte en el hecho que el Departamento de Hacienda ha reportado para el mes de abril recién finalizado sobre $750 millones de recaudo en exceso a los estimados de la JSF.

Sin embargo, según ha trascendido, la JSF solicitó al gobierno que reduzca en $100 millones su propuesta de $12,573 millones de presupuesto para el Fondo General.

“Estamos cómodos. Tenemos todos los recaudos necesarios. Y lo que hemos hecho es someter el presupuesto con esos $100 millones”, sostuvo Pierluisi.

“Esa cantidad vino de la propia Junta en su origen. La Junta le había dado paso a la cantidad de

$12,573 millones para el Fondo General en su origen. Después que sometemos nuestra primera versión del presupuesto propuesto es que la Junta viene para atrás sin mayor justificación y dice que lo reduzcamos en $100 millones”, explicó el gobernador sobre la cadena de eventos, en declaraciones a la prensa luego del lanzamiento de una nueva campaña publicitaria para atraer turismo a Puerto Rico.

El gobernador insistió en que las diferencias que quedan en algunas partidas son cifras que se pueden manejar para llegar a un acuerdo satisfactorio.

A preguntas de la prensa, aclaró que sí hubo “algunos ajustes” en las partidas dentro de la propuesta de presupuesto. Mencionó entre ellas la partida de la Universidad de Puerto Rico (UPR), donde “la discrepancia entre Junta y Rama Ejecutiva es bien pequeña, para los números que estamos hablando, es como alrededor de $29 millones. Y ya la administración de la Universidad se ha expresado de que puede vivir con esa cantidad, o sea puede hacer los ajustes. Porque comoquiera recibirían un aumento, la cantidad asignada, si mal no recuerdo, excede $580 millones. Así que en esa partida se hizo un ajuste”.

El gobernador agregó que también se habían hecho ajustes en otras partidas, pero “no son ajustes mayores”.

“Yo me mantuve firme en que no se hagan recortes al Fondo de Equiparación, que serían $44 millones, y en que no se exija la aportación de los municipios al Plan Vital, que es de alrededor de $120 millones al año”, dijo Pierliuisi. “Yo me mantuve firme en eso”.

El gobernador agregó que anticipaba que, si la JSF no reconsideraba su posición, traería el asunto a la reunión que tiene este viernes con el ente fiscalizador para exponer sus razones.

“Voy a volver a la carga, para tratar de explicarles por qué hay que apoyar a los municipios en estos dos temas. Si se mantuvieran firmes en esa posición (la JSF), yo anticipo que la Asamblea Legislativa se va a solidarizar con mi reclamo”, auguró.

Agregó que, aunque la JSF tiene la última palabra sobre el presupuesto, ya el año pasado, cuando llegó el momento de la decisión final, la JSF hizo los ajustes.

“Yo recuerdo que yo insistía que el presupuesto estaba muy bajo. Y al final de camino lo aumentaron. Tomó tiempo, porque pasó de mis manos a manos de la Legislatura, pero hicimos causa común en la Asamblea Legislativa”, recordó el gobernador, agregando que anticipa que, en esta ocasión “en cuanto a los municipios, va a haber causa común aquí”.