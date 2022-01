Al romperse récord de las muertes diarias reportadas por COVID-19 con 42, el gobernador Pedro Pierluisi llamó este sábado a la población a ponerse la vacuna de refuerzo para detener esta ola de decesos que se registra en la Isla en medio del repunte causado por la variante Ómicron.

Lo hizo al lamentar que sean las personas de edad avanzada y con sus sistemas inmunológicos comprometidos los más que han perdido la batalla contra este virus. Pero, dejó constatado que muchas de las muertes son evitables.

“Es que yo tengo todavía que encontrar a alguien, a algún líder de nuestra comunidad médica, científica, que piense que el refuerzo no funciona. El refuerzo sí funciona y es importante protegernos, particularmente, nuestra gente de mayor edad. A mí me da mucha pena. Estoy viendo la pérdida de vida a ese nivel y realmente es que es evitable, es evitable. Así que, esperemos, pues, que los que no hayan caído en razón lo hagan y que se dejen llevar por la ciencia, se dejen llevar por la medicina, no por cuestiones ideológicas, religiosas y de otra índole, con el mayor respeto lo digo. Aquí hay que permitir que la ciencia rija y que la clase médica sea la que nos guíe”, señaló Pierluisi, durante una actividad de vacunación que se realizó en el Parque Central en San Juan.

PUBLICIDAD

La afirmación la emitió Pierluisi en momentos en que muchos ciudadanos han aprovechado el récord de muertes de este sábado para lanzar críticas contra la vacunación.

Uno de los ciudadanos escribió, por ejemplo, que “hay algo que no entiendo. ¿No se supone que los vacunados no morirían ni serían hospitalizados?”

Específicamente, Salud reportó la mañana del sábado que 16 personas que no estaban vacunadas, 19 habían sido vacunados pero no contaban con el refuerzo y siete que contaban con el “booster” murieron a causa del COVID. Igualmente, se informó que las edades de estas personas fluctuaban entre los 40 y 101 años de edad, y que presentaban condiciones crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, renales, pulmonares y demencia/Alzheimer.

Según Pierluisi, el no estar vacunados o el no contar con la dosis de refuerzo es perjudicial en esta batalla contra el COVID.

“La vacuna funciona. El refuerzo lo que hace es que, entonces, a la inmensa mayoría de las personas que se contagian y que tienen refuerzo, que son muy pocos porcentualmente, los síntomas son bien leves. En el caso de los vacunados también ocurre lo mismo, los síntomas no son tan fuertes, como cuando no estás vacunado. El no estar vacunado es la exposición mayor que cualquiera puede tener. En segundo grado están los vacunados. Los más protegidos son los que tienen refuerzo. Ahora, ¿por qué tenemos tanto fallecimiento? Bueno, lamentablemente, porque sí. Hemos tenido transmisión comunitaria de la variante ómicron y cuando se contagian personas, otra vez, de avanzada edad, están bien expuesto y los que tienen condiciones de igual manera”, manifestó.

PUBLICIDAD

Agregó que no es justo que cuando personas vulnerables son las que más están falleciendo se ataque a la vacunación.

“Tienen que entenderlo y el decirme que hay personas vacunadas falleciendo no es justo. Todos sabemos también que la vacuna con el tiempo pierde efectividad y por eso entra el refuerzo. Por eso es que el refuerzo es importante. Eso es lo que estamos diciendo. El que no se haya vacunado, que se vacune, el que no tenga el refuerzo, que se ponga el refuerzo y lo hacemos con la mejor de las intenciones para proteger toda la sociedad”, concluyó el mandatario.

En la Isla, según Pierluisi, hay unos 600 proveedores de salud que tienen disponible la vacuna contra el COVID-19 de las farmacéuticas autorizadas: Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.