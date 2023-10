El gobernador Pedro Pierluisi indicó este miércoles que ve con buenos ojos la idea de que extranjeros residentes permanentes en Puerto Rico puedan votar en elecciones locales y estatales, como ocurre en otros estados de los Estados Unidos, como propone una medida legislativa que recién fue aprobada por la Cámara de Representantes.

Sin embargo, el gobernador alertó que tendría que evaluar el proyecto en cuestión antes de poder hablar de una decisión en cuanto al mismo.

“Tengo que esperar a que llegue el proyecto aprobado por ambos cuerpos (Cámara y Senado), y que mis asesores, tanto el Departamento de Justicia como mis asesores en la propia Fortaleza, entre otros, me indiquen si hay algún impedimento para que yo le dé mi visto bueno”, comentó.

Agregó que “el concepto como tal es válido, es razonable” y que ya “en múltiples estados de Estados Unidos, residentes permanentes cuya residencia está autorizada por el gobierno de Estados Unidos pueden votar, no por cargos electivos federales, pero sí por cargos electivos estatales o locales”.

“O sea, que esto se ha hecho fuera de Puerto Rico”, insistió.

“Así que yo, como concepto, no lo rechazo, lo veo bien. Pero no puedo tomar una decisión ahora mismo sin tener el proyecto ante mi consideración, al igual que el asesoramiento de los abogados del Departamento de Justicia y de la propia Fortaleza”, reiteró.

En otro tema, en este caso relacionado con las finanzas de los municipios, el gobernador indicó que en su más reciente reunión con los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el pasado viernes, les insistió en la importancia de poner en vigor el Fondo de Servicios Esenciales, de manera que, en particular los municipios con más dificultades financieras, puedan tener acceso al mismo.

“Ese fue uno de los asuntos que traje a su atención, que hay que acabar de establecer las guías o reglas para que los municipios, particularmente los que están en una situación fiscal precaria, tengan acceso a ese fondo”, comentó, agregando que “si mal no recuerdo, la Junta iba a tomar una decisión al respecto en estos días”.

“Así que ese asunto es inminente. Yo espero que la Junta tome cartas en el asunto en el futuro inmediato. Y como dije, hice el reclamo en la última reunión que tuve con la Junta”, agregó.

Por otro lado, el gobernador afirmó que el asunto de la demanda que radicó el presidente del Senado, José Luis Dalmau, con relación a la situación de la presidencia en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) es algo que “está ya en manos de los tribunales”.

“El equipo legal del Partido (Nuevo Progresista), particularmente la comisionada electoral, está segura de que tenemos la razón, de que vamos a prevalecer. Aquí yo no he estado evadiendo un deber. Al contrario, yo ejercí el deber de nominar a ese cargo a dos diferentes personas. Y en cualquier momento yo pudiera nominar de nuevo. No hay nada que impida que yo haga una nominación para, ya sea el cargo de presidenta o presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, o presidente o presidenta alterno o alterna”, comentó Pierluisi.

Insistió en que “el tracto claro aquí” es que la Asamblea Legislativa “es la que ha impedido que personas que yo he nominado asuman el cargo”, y agregó que el cargo de la presidenta alterna, “precisamente está diseñado para que ella esté a cargo de la Comisión si hay una vacante en la presidencia de la misma”.

“Cada vez que he tratado de llenar esa vacante, igual la de la presidencia alterna, el obstáculo ha sido la Asamblea Legislativa”, aseveró. “Y yo no puedo dejar la Comisión descabezada. O sea, la juez Jesica Padilla está dirigiendo la Comisión conforme a su cargo de presidenta alterna prea evitar que se interrumpan los trabajos de la Comisión Estatal de Elecciones que es tan importante para el pueblo de Puerto Rico”.

“Así que estoy seguro que, en esta coyuntura, la acción que he tomado ha sido totalmente razonable, y ya veremos que disponen los tribunales al respecto”, añadió.

Las expresiones del gobernador tuvieron lugar durante la ceremonia de reapertura de la carretera PR-951 entre los municipios de Canóvanas y Loíza.