Naranjito. El gobernador Pedro Pierluisi se inclina a firmar la resolución del presupuesto aprobado por la Legislatura con el fin de ponerle un detente a las guías financieras diseñadas por los pasados años fiscales por la Junta de Supervisión Fiscal.

Dijo que ha cedido “por el bien de Puerto Rico”.

“Me veo bien inclinado a firmarlo. Me equipo de trabajo está revisando línea por línea la resolución de presupuesto, pero me veo inclinado a firmarlo para hacer un frente común ante la Junta y que la Junta lo avale. Es bueno que realmente la Junta apruebe el presupuesto del gobierno de Puerto Rico y eso ocurriría si yo lo firmo, porque entonces estaríamos alineado Cámara y Senado y el gobernador. Ese es mi meta”, afirmó el primer ejecutivo durante una visita este martes a la escuela Segunda Unidad Adolfo García de Naranjito.

Añadió que “me alegro que (los legisladores) eliminaron del presupuesto unas trabas burocráticas y unas limitaciones que no se habían visto para el gobernador en época reciente, sino por siempre. Era básicamente que impedían que OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto) hiciera su labor y eso estaba de más y lo quitaron. La Junta pidió que se quita y lo quitaron y me alegro”.

Pierluisi no estipuló la fecha exacta en la que emitiría su firma a la medida, pero tendrá que ser antes del jueves. Es que el primero de julio es que entraría en vigor el presupuesto del año fiscal 2021-2022, si es que la Junta de Supervisión Fiscal finalmente lo avala.

Pierluisi dijo a la prensa que hubiese deseado que el presupuesto fuese mayor al aprobado, que fue de alrededor $10,112 millones.

“Se lograron algunas cosas, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica se insertó la cantidad de $750,000 para la orquesta y la Junta aparentemente le dio paso. Eso por dar un ejemplo de algo que se logró”, señaló.

Pierluisi indicó que espera que antes de que acabe el año pueda cumplir con el aumento salarial para los oficiales de custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dijo que el dinero saldría de los fondos que no se utilizarán para el plan de seguro médico del gobierno, conocida como la tarjeta de salud Vital, cuando el Congreso federal asigne dinero para tales fines antes de octubre próximo.

“Yo voy a ir ante la Junta a pedir reprogramaciones y una de las que voy a pedir, precisamente, es la que conlleva la justicia salarial que merecen los oficiales de custodia”, precisó.

Por otro lado, Pierluisi no se mostró muy contento con que los alcaldes perdieran los $44 millones del fondo de equiparación. Dijo que la Junta de Supervisión Fiscal no cedió en su empeño de eliminar estas partidas a los municipios en los próximos años.

Como alternativa, el mandatario señaló que habrá una asignación $22 millones para que los alcaldes entren en consorcios entre sí y que hay otra partida de $22 millones, la cual tiene que confirmar si fue conferida, para obras capitales. Este dinero sería como sustituto del fondo de equiparación.

“No es lo ideal. Yo lo que quería era que se mantuviera el monto que actualmente se le está asignando a los municipios en el fondo de equiparación. La Junta no accedió a eso. Pero, también anticipo que viene una cantidad enorme de fondos federales para los municipios. Si más no recuerdo, estamos hablando como de $1,500 millones. Lo que vamos a hacer a nivel de la Rama Ejecutiva, es decir Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal), es asistir a los municipios para que mitiguen el golpe que está dando la Junta y no sufran, no me cierre ningún municipio, (y) sigan dando los servicios esenciales que le brindan al pueblo. Así que en eso vamos a estar”, sentenció Pierluisi.