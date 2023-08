El gobernador Pedro Pierluisi insistió este viernes que no se justifica un aumento en el costo de la energía eléctrica, sobre todo cuando la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) paga por la generación de los 350 megavatios que se producen en los megageneradores que se encuentran en la Central Palo Seco, en Toa Baja.

“Esa generación adicional que tenemos, que va a sumar 350 megavatios, lo estoy tratando de explicar bien sencillo para que se entienda, que eso va a conllevar un ahorro bien significativo para la Autoridad de Energía Eléctrica, para LUMA, para Genera, principalmente. ¿Por qué? Porque la generación que la está aportando FEMA, el costo del combustible que se va a utilizar en esos generadores que se está utilizando y se va a seguir utilizando, lo paga FEMA, el gas natural, y eso lo tiene que tomar en consideración el Negociado (de Energía) a la hora de decidir si aquí va a haber un ajuste, porque es un ahorro y puede eso, pues, compensar cualquier aumento en el otro renglón”, indicó Pierluisi, tras poner la primera piedra de un proyecto de control de inundaciones para la zona urbana de Carolina.

Añadió que “yo no favorezco un ajuste a base de la información que tengo. No quiero, no quiero que suba el costo de la luz a base de toda esta información que tengo, pero reconozco que quien tiene la última palabra es el Negociado (de Energía)”.

La expresión del gobernador la hizo a sabiendas de que el Negociado de Energía rechazó ayer, jueves, realizar un aumento en el costo de la luz en medio del trimestre que corresponde los meses de julio a septiembre. No obstante, explicó que en septiembre próximo al ente le corresponde evaluar nuevamente los costos para determinar cuánto será la tarifa en el último trimestre del año, de octubre a diciembre. Pierluisi señaló que para esta evaluación, se debe tomar en cuenta la ayuda que otorga FEMA y la economía que esto genera al sistema.

Según informó el primer ejecutivo, el costo del kilovatio hora está en unos 20 centavos en la actualidad.