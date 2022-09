El Municipio de Peñuelas estableció un acuerdo de colaboración con el conglomerado LUMA Energy para hacerse cargo de la instalación de unos 120 postes que se cayeron con el paso del huracán Fiona, a fin de agilizar el proceso para la recuperación del servicio eléctrico.

La información fue validada por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia durante su visita al pueblo afectado por el fenómeno atmosférico y, que coincidió con el despliegue de cinco brigadas de la empresa encargada del servicio de transmisión y distribución.

Según el ejecutivo, “la expectativa es que un sector significativo de la población tenga luz en algún momento de la noche de hoy”.

“Este pueblo recibió el embate de Fiona, mucho viento, o sea que en las áreas montañosas aquí se han caído cerca de 120 postes. Pero el alcalde lo que ha hecho es que se ofreció a instalar postes en toda el área que LUMA le va a suplir. Pero él, con su personal y sus contratistas van a hacer ese trabajo. Ese es el tipo de trabajo en equipo que a mí me parece hay que elogiar”, manifestó el mandatario.

“Como el propio alcalde ve que esto puede tomar tiempo, él dice: ‘No, pues yo no voy a esperar’, y está dispuesto a entrar. Ya esto se está coordinando. Este es de los pueblos que no ha recibido servicio eléctrico. Ahora mismo hay cinco brigadas de LUMA aquí trabajando”, resaltó.

Asimismo, insistió en que el porcentaje de clientes con servicio eléctrico “ha subido muchísimo a nivel de todo Puerto Rico, pero en áreas del sur como Peñuelas, eso no se ha reflejado aún”.

“La explicación que hemos recibido de LUMA y de la misma Autoridad es que en esta área es que la red se impactó más. Así que fueron alumbrando el resto de Puerto Rico y aquí, pues, gradualmente están trayendo las brigadas para trabajar. Yo lo que espero es que se queden aquí hasta que se restablezca el servicio” sostuvo.

“Son 78 municipios. No es una tarea fácil, es compleja. Lo importante es que se ha visto una gran mejoría. Yo espero que estén rebasando las metas que tenían. Al paso que van, yo lo que quisiera ver es que mañana se logre la meta del 91 porciento que tenían establecida para viernes, pues que se logre un día antes… jueves”, destacó.

Igualmente, insistió en que LUMA resolverá el asunto de los “bolsillos” en cuestión de días.

“Vamos a tener que atender los bolsillos, como esta área, que el alcalde está tomando cartas en el asunto pa’ que no se dilate. Los mismos gerenciales de LUMA lo que han dicho es que quieren que se resuelva, que ese asunto de los bolsillos es cuestión de días, no semanas. Vamos a ver dónde estamos mañana. Si mañana se llega a más del 90 porciento”, enfatizó.

De otra parte, Pierluisi respondió al cuestionamiento de la falta de electricidad en sectores de la zona metropolitana de San Juan, que no recibieron un impacto directo del sistema atmosférico.

Específicamente, habló de la situación en las comunidades aledañas al Caño Martín Peña, que se lanzaron a la calle para reclamar su derecho a vivir con dignidad.

“Esos son los llamados bolsillos que hay que atender. Ahí debe haber algún daño a la infraestructura eléctrica que no es visible y que hay que corregir. Por eso, casi ahora mismo estamos en 80 porciento y seguirá subiendo, pero tenemos esas situaciones, incluyendo en áreas donde ya estaba altísimo. El porcentaje a nivel de todo San Juan es más del 92 porciento”, sostuvo.

“Mi expectativa es que se llegue en cuestión de días, no semanas, pero no sería realista en decir que ya el viernes estemos en 100 porciento. Yo nunca he tenido esa expectativa. Mis metas han sido más agresivas que las de LUMA. Bueno, están picando, están cerca. Yo dije a mediados de semana, pero yo le estado poniendo metas agresivas a propósito porque cuanto antes, mejor”, acotó.

El gobernador asintió que quien no tiene el servicio aún “estoy seguro que está molesto”.

“Pero cuando comparamos todos los huracanes que hemos tenido en los últimos 30 años, vemos que la recuperación en este ha sido más rápida. Comoquiera, reconozco que todo el que no tiene servicio de electricidad. Estoy seguro que está molesto”, destacó.

“Hoy mismo, o sea, estuve visitando a otro encamado y le acababa de llegar el servicio eléctrico hoy o anoche en Santa Isabel, imagínate, estar encamado y sin servicio eléctrico está fuertísimo”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsález Souchet, reveló que llegó a un acuerdo con LUMA Energy para atender el problema de voltaje en el centro de salud del pueblo y evitar el cierre de la instalación.

“Entendemos que ya están puestos en contacto, tanto el administrador de Med Centro en Peñuelas, como el personal de LUMA para agilizar el proceso y que de igual forma reciban el voltaje necesario para poder operar el centro de emergencia sin la necesidad de que se cierre”, afirmó.

“Lo que dialogamos con el gobernador está ese compromiso de no se va a cerrar porque se le va a dar un seguimiento más allá para que pueda recibir el voltaje”, asintió.

Entretanto, Gonsález Souchet mencionó que la instalación de los postes en varios sectores comenzará tan pronto LUMA entregue el material.

“El acuerdo que firmamos todos los municipios, de parte nuestra que es el Municipio de Peñuelas, nosotros le propusimos a LUMA que nos proveyera los postes y que nos permitiera hincarlos, sin la necesidad de tocar las líneas eléctricas, ni instalar ningún aditamento que ponga en riesgo ni la vida de los trabajadores, ni la vida ni la propiedad de nuestros ciudadanos”, relató.

“Este acuerdo fue firmado, así que ya tenemos el visto bueno. Durante la tarde de hoy y el día de mañana, estamos haciendo las gestiones para que nos suplan los postes y poder comenzar a hincar estos postes y que ellos vengan a hacer eventualmente el trabajo de conexión y el montaje del andamiaje eléctrico y poder agilizarlo”, concluyó.