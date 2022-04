El gobernador Pedro Pierluisi responsabilizó esta mañana al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) como el ente que podría exigirle a LUMA Energy a que recompense monetariamente a los abonados que tuvieron pérdidas de alimentos y enseres.

“La gente está molesta y con razón. El que perdió la compra, el que perdió los alimentos que tenía en la casa, el que no pudo operar su negocio porque no tenía planta o no tenía gasolina o diésel para la planta, pues seguro que va a estar molesto. Ahora, lo importante es tomar cartas en el asunto”, manifestó en una entrevista en vivo con WKAQ 580 que se transmitió desde La Fortaleza.

Pierluisi reiteró que es el NEPR quien tiene la potestad de ordenar la investigación, la cual ya está en curso, y, según su criterio, de sancionar, multar y requerir la indemnización a los clientes si determina que la empresa cometió negligencia crasa.

“Antes ocurrián estos apagones y aquí no pasaba nada. Estaba por la libre la Autoridad (de Energía Eléctrica). Ahora tú tienes un Negociado de Energía que tiene el derecho de venir e investigar con profundidad y después sancionar, multar. Si tiene que multar a LUMA, multa a LUMA, si tiene que multar a la Autoridad de Energía Eléctrica, la multa también, si tiene que exigir a LUMA que le responda al pueblo por los daños causados al pueblo y a los comercios, se lo puede ordenar también. Así que, vamos a hablar con propiedad”, comentó el primer ejecutivo.

¿Quién le paga la compra a la gente?, se le preguntó a Pierluisi.

“Por eso, es que puede haber reclamaciones. Yo he dicho que las hagan. Básicamente, el Negociado ha establecido lo siguiente: el Negociado estableció que si se determina que LUMA incurrió en negligencia crasa tiene que responder por los daños causados por esa negligencia. Eso está ya estipulado”, respondió.

Durante la noche del, miércoles, 6 de abril, una falla en un interruptor, o “breaker”, en la Central Costa Sur dejó a todo Puerto Rico a oscuras y, pese a que altos directivos de LUMA Energy aseguraban restablecer el servicio energético en varias horas, no se volvió a energizar la Isla hasta el sábado.

Ante esto, el gobernador expresó un cierto grado de molestia durante su conversación radial, al reiterar que las promesas de la empresa de restablecer el servicio en par de horas fueron compartidas con él en llamadas telefónicas previo a las conferencias de prensa que ofreció LUMA el jueves y viernes.

“Seguro que no me sentía bien. ¿Quién iba a pensar que iba a pasar una cosa como esta? A nadie se le había ocurrido que podías tener básicamente que se cayera todo el sistema, porque falla un interruptor, un ‘breaker’ como dicen en inglés”, atestiguó.

Pierluisi aseguró que la investigación de LUMA en respuesta a la orden del NEPR no es la única en curso, sino que el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) tienen pesquisas activas. Pronosticó, también, que la Asamblea Legislativa hará su propia investigación.

“Todos están investigando. Aquí van a haber investigaciones de sobra. Lo importante es que cuando se sepa exactamente por qué ocurrió esto entonces fijemos responsabilidad”, dijo al especificar que también se deberá determinar las razones por la cual restablecer el servicio se demoró tanto tiempo.

“Esto fue como una tormenta perfecta, porque ocurre la falla en el patio de interruptores de la planta que más energía genera en Puerto Rico, la de Costa Sur, que, para colmo de males, es por donde también pasa la energía que genera EcoEléctrica. Entre las dos, generan mínimo 1,200 megavatios de energía, que es más que una tercera parte de toda la energía que el sistema puede generar en cualquier momento. Entonces ¿qué causa eso? Que entonces el sistema se protege, porque el mismo sistema no quiere que haya daños permanentes en todo Puerto Rico”, detalló.

Por su parte, el principal oficial de asuntos regulatorios de LUMA, Mario Hurtado, había reiterado en varias ocasiones que el consorcio energético no está “en posición de reponer gastos”. Sin embargo, invitó a los afectados a hacer reclamos, exhortación que también emitió la directora ejecutiva de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor de la Junta Reglamentadora de Servicio Público (OIPC), Hannia Rivera Díaz.