Coamo. Con un contundente “no”, el gobernador Pedro Pierluisi rechazó este martes imponer medidas restrictivas para disminuir la alta incidencia de enfermedades respiratorias, como lo sería el exigir el uso de la mascarillas.

“Lo que vislumbro es una campaña bien proactiva de educación al pueblo, de prevención ante, sí, estas enfermedades respiratorias que están causando un mayor número de hospitalizaciones en Puerto Rico, incluyendo el COVID. Porque están las otras, la influenza y el microplasma. Así que lo que espero que ocurra es que el Departamento de Salud esté bien proactivo, con todos sus recursos para educar a nuestro pueblo, propiciar medidas de higiene. Por ejemplo, el hecho de que no se requiere la mascarilla no significa que el que tiene su salud comprometida, es una persona de mayor de edad, la utilice para protegerse y el que está contagiado con cualquiera de estas enfermedades, pues, que la utilice para no contagiar a otro”, indicó el primer ejecutivo en una aparte con la prensa tras inaugurar el San Blas Apartments en Coamo.

Se le cuestionó directamente si piensa imponer el uso de la mascarilla obligatorio y recalcó que no lo contempla.

“No lo estoy vislumbrando a base de de lo que está ocurriendo”, precisó.

Desde mediados de noviembre se ha experimentado un repunte de casos de COVID-19. De un promedio de 14% de positividad que se encontraba a mediados de mes, ya para este martes había aumentado a 22%. Pero, también se han reportado múltiples casos de influenza, micoplasma y el virus sincitial.