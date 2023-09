Que deje el protagonismo.

Esta fue la expresión que lanzó este miércoles el gobernador Pedro Pierluisi ante la acción del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, de detener el proyecto de ley que buscaba aumentarles el salario a los jueces por el mero hecho de que no se logró un consenso a favor de su propuesta para también incrementarle el sueldo a los legisladores, el gobernador y el gabinete constitucional.

“Debemos dejar a un lado el protagonismo, ceder cuando es por el interés público. Aquí no hay duda de que los jueces en Puerto Rico no han recibido aumento ya por prácticamente dos décadas y que es importante tener una Rama Judicial con gente competente. Es difícil reclutar en el gobierno cuando la paga no es adecuada y la Rama Judicial es importantísima. Es un poder separado. Hace sentido que haya una legislación particular para atender el reclamo de un alza salarial para los jueces. Exhorto al presidente de la Cámara a reconsiderar su postura. Lo exhorto con el mayor respeto”, precisó Pierluisi.

La declaración del mandatario ocurrió durante un evento en el que la Autoridad de Carreteras anunció el comienzo de unos trabajos de reparación en carretera PR-857 en Carolina. Hacían referencia a la acción anunciada ayer, martes, por Hernández en pleno hemiciclo cameral.

“Escuchen, escuchen bien. Nosotros siempre llegamos a consensos. Si no hay consenso, se podrá dejar para que la próxima Asamblea Legislativa atienda todo, todo, todo lo que tenga que ver con análisis sobre salarios. Yo creo que estamos claros, todo. ¿Ok?”, manifestó el líder cameral, cuando hizo pública su determinación de no dar paso al aumento de los jueces.

Como respuesta, Pierluisi también dijo que “yo exhorto al presidente de la Cámara, con el mayor respeto, que reconsidere la postura de básicamente engavetar el asunto de los jueces como resultado de que no, aparentemente no hay voluntad o no hay los votos en este momento para también concederle aumentos a miembros del gabinete, legisladores, entre otros. Yo pienso que lo que hace sentido es que vayamos atendiendo los asuntos individualmente, o sea, vamos a atender el de la Rama Judicial. ¿Quién puede estar en contra de darle un aumento razonable a los jueces? O sea, vamos a salir de ese asunto en primera instancia y luego lo que yo exhorté que hicieran es que hagan estudios, que evalúen la necesidad de conceder aumentos a miembros de la Rama Ejecutiva de alto nivel. Es decir, miembros de gabinete y los propios legisladores”.

Agregó que “postergar para el 2025 los aumentos a la Rama Judicial no me parecen razonable”, ya que falta año y medio para llegar a esa fecha y hay muchas vacantes en la judicatura.

Cabe destacar que, en sus expresiones, Pierluisi reconoció que, además de los jueces, se debe mirar en un futuro cercano un aumento a los alguaciles.

La medida del salario de los jueces que se dejó sobre la mesa buscaba un aumento retroactivo al 1 de julio de entre $22,164 y $29,556 anuales.

Específicamente, el proyecto del Senado 1292 propone elevar el sueldo anual del juez presidente del Tribunal Supremo de $125,000 a $154,556. Mientras, los jueces asociados del máximo foro judicial verían un alza de $24,480, lo que llevaría su salario anual a $144,480.

En el caso de los jueces del Tribunal de Apelaciones, el incremento sería de $105,000 a $130,579 anuales, y los jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia devengarían $118,133 al año, $28,533 más de lo que reciben actualmente. A nivel municipal, verían un ajuste de $22,164, elevando su salario anual a $91,764.