AGUAS BUENAS - El gobernador Pedro Pierluisi dijo este jueves que, en su momento atenderá la información que trasciende de que LUMA Energy comenzó la inspección de las líneas de transmisión ayer y no antes con un helicóptero contratado a una empresa privada ya que supuestamente no cuenta con el personal para hacerlo, pese a contar con cinco naves.

“Creo que -en este momento- dado que estamos atendiendo, respondiendo a esta emergencia y recuperándonos por el embate de la tormenta, no es momento de estar con ese tipo de acusaciones. Es momento de que me resuelvan, de que me trabajen en equipo, como lo han estado haciendo y conecten esas plantas que estoy hablando”, dijo tras un alto en un recorrido que realizó por Aguas Buenas.

El excomisionado residente en Washington, Aníbal Acevedo Vilá reveló el contenido de una carta en la que consta que LUMA Energy contrató a la empresa Master Link, ubicada en Barceloneta, para inspeccionar las líneas eléctricas y verificar el daño que causó el huracán Fiona. La carta, con fecha de ayer, solicita a la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) que le permita usar la nave privada para esa faena.

Hasta el momento, el gerente de Seguridad Pública de LUMA Energy, Abner Gómez, había dicho -desde el martes- que ya habían sobrevolado las líneas de transmisión, pero pese a que en varias ocasiones se le preguntó, no dio detalles de las averías o daños hallados ni las horas de vuelo.

Cuestionado si era correcta la información provista por LUMA Energy, el gobernador no fue responsivo.

“Bueno, es que ya están entrando en un detalle que, en su momento, habrá tiempo para uno evaluar qué pasó, qué no pasó. Este no es momento para eso. Este es el momento para trabajar todos en el mismo barco”, afirmó.

Unidad acéfala

PRIMERA HORA solicitó y aguarda por entrevista con un funcionario de LUMA Energy respecto los esfuerzos de reconexión, al recurso humano y técnico disponible la aviación.

Este medio supo que hace un año, cuando se dio la transición entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy, la Unidad de Operaciones Aéreas de la corporación pública quedó acéfala con la salida -por movilidad- del jefe de los pilotos. La unidad está certificada por FAA para hacer trabajos de carga externa con el uso de helicóptero. Esa certificación está acompañada o requiere que haya un chief pilot (jefe de piloto) certificado.

“Ellos (LUMA Energy) tendrán el certificado de la FAA, pero necesitan de un piloto certificado”, dijo un informante.

Agregó que LUMA Energy trajo una persona que se certificó como chief pilot, pero que se fue.

La AEE cuenta con cuatro naves: el super Puma (AS-330), dos ASTAR 350 y un MD 530. Son propiedad de la AEE, pero los puede usar LUMA Energy.

Entretanto, el gobernador dijo que su norte es establecer “metas agresivas” para el restablecimiento de la red eléctrica cuando a cuatrio días del paso del huracán Fiona más de la mitad de los abonados de la AEE siguen sin luz.

“Yo represento al pueblo de Puerto Rico y en esa capacidad es que yo le estoy haciendo exigencias tanto a LUMA como a la Autoridad de Energía Eléctrica y sí estoy estableciendo unas metas agresivas. Lo hago en representación del pueblo. Cuando establecí la meta de que quería que gran parte de la población tuviera servicio eléctrico en el día de ayer pues lo hice con eso en mente porque eso es un clamor de pueblo”, dijo.

Pero esa meta que fijó el primer ejecutivo no se concretó.

“Lo hice a base de la información que me habían dado tanto LUMA como Energía Eléctrica”, dijo Pierluisi.

Insatisfecho el primer ejecutivo

De inmediato, sostuvo que no estaba satisfecho con la cifra de abonados con servicio energético, que asciende a 38%.

“Yo no estoy satisfecho. Yo quiero que eso aumente significativamente en el día de hoy. Tengo que exigirle a LUMA y Energía Eléctrica y le tengo que poner metas agresivas. Yo quiero que hoy gran parte de la población, es decir, yo quería que eso pasara ayer, pues que pase hoy”, recalcó.

Cuando se le preguntó si entendía que le habían mentido, el primer ejecutivo dijo: “Yo no voy a entrar en ese tipo de juicio. Para qué. No le veo propósito alguno. Los tengo que tener motivados. Motivados a responder. Los tengo que tener con unas metas agresivas porque si no entonces sí que no vamos a tener resultados. Ese es mi rol como gobernador”.

Agregó que mantiene a LUMA Energy en “probatoria”.

“Seguro. Eso tiene que ver con los apagones que ya habíamos tenido. Y ahora, pues estamos en medio de esta situación. Otra vez, en medio de una emergencia lo que tienes que hacer es motivar a todos a trabajar en equipo, hombro con hombro. Dejar los protagonismos a un lado. Ese es mi rol. Yo no me puede distraer en eso”, insistió.